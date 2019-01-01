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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kapkaç çetesinin lideri: Beni bu kadından koruyun

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kapkaç çetesinin lideri: Beni bu kadından koruyun

Çocuklardan kapkaç çetesi kurmasıyla tanınan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Fırat Delibaş, sosyal medya hesaplarından kendisini taciz ettiği, hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesi ile T.A. adlı kadın hakkında tedbir kararı alınmasını talep etti.

Haberin detayları şöyle:

AVUKATI KIZ KARDEŞİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Fırat Delibaş’ın avukat kız kardeşi Duygu Delibaş “Toplumda, 6284 sayılı Kanun’un yalnızca ‘kadını’ koruduğuna dair yanlış bir algı mevcuttur. Oysa, stalking dediğimiz ‘tek taraflı ısrarlı takip mağduru’ olan herkesi korumaktadır. Bu karar stalk mağdurları için emsal niteliğindedir” dedi. Duygu Delibaş dilekçesinde de şu ifadelere yer verdi: “T.A. isimli şahıs yaklaşık 4 yıldır sosyal medyadan hayranlık duyduğu müvekkilim Fırat Delibaş’ı taciz derecesinde rahatsız etmektedir. PTT dağıtım şubesinde çalışan şahıs, işyerinin sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullanarak müvekkilimin ev adresini bularak evine çiçek göndermiş, hatta bizzat habersiz evine bile gitmeye kalkışmıştır.

SAPLANTILI HAYRAN

Saplantılı bir şekilde müvekkilime hayranlık besleyen şahıs, her gün müvekkilime (müstehcen içerikli) mesajlar atmakta, müvekkilim kendisini engelledikçe yeni sahte hesaplar açarak kendisine ısrarla yazmaya devam etmektedir. Müvekkilimi rahatsız etmekle yetinmeyen T.A. kardeşi olmamdan ötürü şahsımın kullanmış olduğu cep telefonu numaramı bularak beni de ağabeyimden ötürü rahatsız etmeye başlamıştır.

ÇAREMİZ KALMADI

Tek taraflı ısrarla takip mağduru olan müvekkilimin, T.A. isimli şahsın taciz mesajlarından ve hakaretlerinden korunabilmesi adına, önleyici tedbir kararlarının uygulanmasına karar verilmesini, bu kararlara aykırı davranması halinde zorlama hapsine tabi tutulacağının kendisine ihtar edilmesine karar verilmesini talep ederim.” Fırat Delibaş 14 Mayıs 2018’de tutuklanmıştı. 13 Temmuz 2018’de tahliye edilen Delibaş, suçlamaları kabul etmemişti. Delibaş hakkındaki yargılama devam ediyor.

5 AY YAKLAŞAMAYACAK

Kapkaç çetesinin lideri: Beni bu kadından koruyun

- BAŞVURUYU kabul eden mahkeme, T.A.’nın, Fırat Delibaş’a karşı 5 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, şiddet uygulayan kusurlu kişinin bulunduğu konuta, işyerine veya şiddet mağdurunun bulunduğu tüm adreslere yaklaşmamasına, şiddet uygulayan kusurlu kişinin korunan şiddet mağdurunu iletişim araçları vesair surette rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda ayrıca, hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı, aykırılığın her tekrarında zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar her halükârda en fazla 6 ay olabileceği uyarısına yer verildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.12.2018) 2
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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