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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
19.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Kapkaç çetesini özel ekip çökertti

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Kapkaç çetesini özel ekip çökertti

Adana'da takip ettikleri kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 4 kişilik çete, polis ekiplerinin yüze yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz ve Toros Mahallesi'nde 9 Kasım'da yolda yürüyen Ö.Ö.'nün (9) elinden cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Bu olaydan 1 saat sonra şüpheliler marketten çıkan Musa A.'nın (15) cep telefonunu da aynı yöntemle alıp kaçtı. Şikayet üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

12 Kasım'da da Yurt Mahallesi'nde yürüyen Kübra Ç. (23) ve M.E. (14) de cep telefonuyla konuşurken aynı yöntemle kapkaççıların mağduru oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin aynı mahallelerde kapkaç yapması üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurdurarak bölgenin ablukaya alınması talimatını verdi. Yüze yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntüleri bularak yaya olarak gezen 4 kişinin kapkaç anı görüntülerine ulaştı.

TEK BAŞINA KAPKAÇ YAPINCA YAKALANDI

Kapkaç olaylarının yaşandığı mahallede yaya ve araçla devriye gezen polisler, 14 Kasım'da park içerisinde oturan H.Ş.'nin (17) kapkaça uğraması üzerine harekete geçip, şüpheli Mert B.'yi (19) yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli Mert B., sorgusunda daha öncedeki 4 kapkaç olayını Halil İbrahim T. (24), Ramazan A. (20) ve Ali Ö. (22) ile birlikte yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler, diğer çete üyelerini de yakalayarak gözaltına aldı.

Kapkaç çetesini özel ekip çökertti
Şüphelilerin ayrıca çaldıkları cep telefonlarının sim kartlarını çıkaramayınca bir fotoğrafçıya girerek, "Arkadaşımızın eline kıymık battı, zımba teli varsa verin de çıkaralım" dedikleri ortaya çıktı. Sorgularında telefonları sattıklarını söyleyen şüphelilerden Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Kapkaç çetesini özel ekip çökertti

 

 

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