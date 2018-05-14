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    'Kapkaç baronu' tutuklandı

    İHA
    14.05.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan ve kapkaç baronu olarak bilinen Fırat Delibaş ve yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş yardımcısı olduğu öne sürülen Efraim Yücel Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyette iki hafta süren sorgulamanın ardından Delibaş ve Yücel bugün Çağlayan’daki İstanbul adliyesine sevk edildi.

    İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Delibaş hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Delibaş, çocukluk arkadaşı olan Bayram D.’nin istemesi üzerine gönderdiği 3 bin TL'nin polise rüşvet olarak verildiği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını kaydetti.

    Mahkeme, sanıkların üzerilerine atılı suçla ilgili kuvvetli şüphe gösteren somut delillerin olması, yakalanması sebebiyle kaçacağı ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması gerekçesiyle her iki sanığın da, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve nitelikli yağma” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

    Etiketler: Kapkaç , gündem
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