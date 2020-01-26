Sopalı vahşet! Kapıyı kırıp girdiler

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiflik Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi kapısını kırıp içeri girdikleri evde bulunan Irak uyruklu ev sahibi Hamer M.D.A.G. ve evde misafir olan Ersan A.'ya sopa ile saldırdı.

Olay polise haber verildi. Olay yerine giden polis evde 1'i baygın halde kanlar içinde 2 kişiyi buldu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralı Ersan A., kendilerine cezaevi arkadaşı A.Ç. ve yanında bulunan 2 kişinin saldırdığını söyledi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.