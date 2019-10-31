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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
31.10.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

'Kapılı önlem' sokak sakinlerini böldü

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'Kapılı önlem' sokak sakinlerini böldü

GÖLCÜK Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın kapılarının, önünden geçenlerin başına birşey düşmemesi için 'U' şeklinde binanın etrafına dizilmesi sokak sakinlerini böldü. Belediye zabıtasını çağırarak bu önlemi aldırtan esnaf Ali Şahin, "Beni de şikayet ediyorlar. Ancak, birilerinin başına bir şey düşmesi yerine bu önlem de iyidir" dedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilendi.  24 Ağustos 1999'tan bu yana süren yargı süreci tamamlanamayınca bina yıkılamadı.  6 ay önce Avcılar Belediyesi binayı mühürlerken, bina sakinleri mühürü açarak oturmayı sürdürdü. AFAD'ın 2 ay önce 20 yıl önce 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinleri çaresiz evlerini terk etti. 

Avcılar'da görenleri şaşkına çeviren kapılı önlem
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'KAPILI BARİYER' TARTIŞMASI

Binanın boşaltılmasından sonra atık malzeme toplayıcılarınının işlerine yarayabilecek bütün malzemeleri söküp götürmeye başlaması ile yoldan geçenler için tehdit oluşturması üzerine hemen karşıda iş yeri bulunan Ali Şahin, Avcılar Belediyesi zabıtasını çağırarak kapıların yan yana dizilmesi ve anten kabloları ile iplerle birbirine bağlanarak önlem alınmasını sağladı. Ali Şahin,  yöntemin ucuz ancak etkili olduğunu savundu. Şahin, "Hiç kimse bu binanın neden yıktırılmadığını sormuyor. Benim önerim üzerine alınan bu önlem üzerine herkes konuşuyor. Ben iki kişinin önüne taş parçalarının düştüğünü gördüm. Bunların canına bir şey gelse daha mı iyi olacakt?. Belki çok güzel değil. Ancak, ucuz ve etkili yöntem. Belediye bunun çevresini kapatmalı. Ancak, bunu yapmayacaklardı. Hiç olmazsa insanları yoldan geçerlerken binadan uzak tutuyoruz" dedi.

Şahin, "Haberleri izleyen bir kişi geldi, binada kullanılmayan kapı var mı dedi, bir tanesini alıp götürdü" diye konuştu. Sokak sakinleri bu çağda böyle bir yöntemin kabul edilemeyeceğini savunurken, az da olsa bazıları bu yöntemin yararlı olduğunu öne sürdü. 

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