Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
07.10.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

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Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

İstanbul’da kapılarını kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde açtıkları evleri soyan 2 kadından biri yakalandı.

Yetkililer, şüphelilerin kart yada röntgen filmi sokarak kapıdaki kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları açtıklarını belirterek, vatandaşların kısa süreliğini de olsa evden ayrıldıklarında mutlaka kapılarını kilitlemelerini istediler.

EV SAHİPLERİ YAKALADI

Pendik, Çamçeşme Mahallesinde 2 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir eve giren iki kadın, içeride bulunan altınları çalarak dışarı çıkarken, bu sırada evine dönen ev sahibi ile karşılaştı. Kadınlar, ev sahibini görünce sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak ev sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanan hırsızlardan kadın hırsız Hülya Y., yakalandı. Sokakta yapılan aramada kadınların yakalanmadan az önce attıkları ziynet eşyaları bulundu. Hülya A., polise teslim edildi.

POLİS SUÇ ORTAĞI KADINI TESPİT ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Hülya Y.’nin suç ortağı kadınla birlikte sokakta yürürken görüntülerine ulaştı. Görüntülerden firarda olan kadının isminin S.U. olduğu belirlendi. S.U.’nun daha önceden hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alındığı ve arandığı ortaya çıktı.

KREDİ KARTI YADA RÖNTGEN FİLMİ KULLANIYORLARMIŞ

Soruşturma sırasında şüphelilerin kapıları, kart, kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak açtıkları belirlendi. Şüphelilerin kilitlenmeden sadece kapatılan kapıları tespit ettikleri, kapı arasına soktukları kredi kartı yada röntgen filmiyle kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi. Kapıların kilitlenmesiyle bu yöntemin etkisiz hale geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri vatandaşları kapılarını mutlaka kilitlemeleri konusunda uyardı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hülya Y. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli kadının yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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