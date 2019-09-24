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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Kapıkule'de yolcunun çantasından 11 köpek yavrusu çıktı

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Kapıkule'de yolcunun çantasından 11 köpek yavrusu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye yasa dışı yollarla bir çanta içerisinde 11 köpek yavrusunu sokmak isteyen şahıs yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde pek çok önemli başarıya imza atan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında ilginç bir yakalama gerçekleştirildi.

11 köpek yavrusunu bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokmak isteyen şahıs gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobil Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiğinde, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, şahsın daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi. Gümrük muhafaza ekiplerince edinilen bu bilgi üzerine araç x-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Çantadan köpek yavruları çıktı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince x-ray taraması öncesi fiziki kontrole tabi tutulan aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta tespit edildi. Çantayı açan ekipler içerisinde muhtelif cinslerde 11 canlı köpek yavrusu bulunduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili olarak savcılık makamına bilgi verilmesi üzerine, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten soruşturma başlatılırken, araca ve söz konusu araçla taşınan 11 adet köpek yavrusuna el konuldu.

Şüpheliye para cezası

İfadesi alınarak serbest bırakılan araç sürücüsü hakkında, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası düzenlendi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği köpek yavruları bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne temsilcisi veteriner hekime yediemin olarak teslim edildi.

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