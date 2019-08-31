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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.08.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

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Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi bir şahıs, PKK propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahıs Türkiye’de yıllık iznini geçirdikten sonra yaşadığı ülke olan İsviçre’ye dönmek için aracı ve ailesi ile birlikte çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu şahsın terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan PKK şüphelisi M.S., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor. 

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