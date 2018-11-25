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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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25.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kapıcının milyonluk mirasına 4 rapor

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kapıcının milyonluk mirasına 4 rapor

30 yıl kapıcılık yapıp, 88 yaşında ölen Mehmet Kaşkaya’nın Çankaya’da 8, Pursaklar’da 3 daire, 1 arsa, bankada 1 kilo altın ve 700 bin lirası 5 çocuğu arasında paylaşılamadı.

Kızılay’da bir iş merkezinde kapıcılık yaparak emekli olan Kaşkaya, 27 Kasım 2015’te öldüğünde arkasında büyük bir miras bıraktı. Kaşkaya’nın erkek çocukları Selahattin, Sebahattin, Bayram ve Mesut Kaşkaya, kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ü babalarının mallarını üzerine geçirmekle suçlayarak dava açtı. Gülvade Gümüş, “Babama ben bakıyordum, hastalığı döneminde de ben yanındaydım. Hepsini kendi rızasıyla verdi” savunması yaparken, 4 erkek çocuk ise “Son dönemde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle akli dengesini yitirdi, kız kardeşimiz de bu durumdan yararlanarak mallarına kondu” iddiasında bulundu.

YERİNDE: 2, DEĞİL: 2

Kaşkaya’nın “akli dengesinin yerinde olup olmadığına” dair 2’si ölmeden önce, 2’si öldükten sonra hazırlanan 4 farklı rapor ise kafaları karıştırdı. Kaşkaya ölmeden önce Yenimahalle İlçe Devlet Hastanesi’nden 25 Ocak 2013 tarihinde verilen raporda, “akli melekelerini bozacak herhangi bir ruhsal ya da akıl hastalığı bulunmadığı, akli melekelerinin yerinde olduğu”; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3 Eylül 2013 heyet raporunda da “Akli dengesinin yerinde olmadığı, akli dengesinin normal bir yaşama izin vermediği, beyanı alınabilecek durumda olmadığı, devamlı koruma ve bakıma muhtaç olduğu” savunuldu.

İSTİNAFA GİTTİ

Kaşkaya öldükten sonra 9 Ekim 2017’de İstanbul 4’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu, “Akli dengesi yerindeydi, karar verecek durumdaydı” raporunu yazdı. Mahkemece atanan tıp fakülteleri öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti ise 4 Eylül 2018’de “Satış işlemlerinin yapıldığı dönemde akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için yeterli olmasının, akli dengesinin normal bir yaşama izin vermesinin mümkün olmadığı, akli melekelerinin yerinde olmadığı” yönünde rapor verdi.

Davanın görüldüğü Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Eylül 2018’de, Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğunun taleplerini reddederek kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ün lehine karar verdi. Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğu mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı 9 Kasım’da istinaf mahkemesine taşıdı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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