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    Kapıcı ve bahçıvan maaşından vergi kesiliyor mu?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Kapıcılık ve bahçıvanlık işlerinde çalışan vatandaşlar, ay sonu ellerine geçen maaştan devletin vergi kesintisi yapıp yapmadığını merak edip araştırıyor. Bu konuda bilgi edinmek isteyen çalışanlar, detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Kapıcı ve bahçıvan maaşından vergi kesintisi yapılıyor mu?

    İş hayatında kapıcı ve bahçıvan olarak istihdam edilmiş ve çalışan kişiler son dönemde "Kapıcı ve bahçıvan maaşından vergi kesilmiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte merak edilen o sorunun cevabı

    KAPICI VE BAHÇIVAN ÜCRETİNDEN VERGİ KESİLMİYOR MU?

    Konutlarda, sitelerde çalışan kapıcı ve bahçıvanın ücreti üzerinden gelir vergisi hesaplanmaz. (GVK Md. 23/6). 2017 yılı için kapıcı ücretinin asgari ücret üzerinden hesaplaması aşağıdaki tabloda yer almakta. Kapıcılar için asgari ücret net 1.404 yerine, brütten vergi kesintisi olmadığından 1.510,88 lira olarak hesaplanmakta.

    Konut veya sitelerde çalışan temizlik elemanı, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlilerinin ücretleri üzerindense gelir vergisi hesaplanması gerekmekte.  Kapıcı ücretinden GV kesilmediğinden, AGİ ödemesi de gerçekleşmemektedir.

    Kapıcı ve bahçıvan maaşından vergi kesiliyor mu

    Etiketler: Maaş , kapıcı maaşı , bahçıvan maaşı , vergi , SeoHaber , gündem
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