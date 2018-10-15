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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.10.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Kapı aralandı! Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri tamamlandı. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında incelemelerde bulundu. Binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görülürken polis köpekleri de bahçede arama çalışmalarına katıldı. Konsolosluk içinde inceleme çalışmaları 9 saat sürdü.

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandı.

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı
İHA: Yapılan incelemeler sonucunda toplanan numuneler 2 temizlik kamyonetine yüklendi. Kamyonetteki numunelerin üzeri mavi bir branda ile kapatıldı. Toplanan numuneler polis eskortluğunda konsolosluktan götürüldü.

19.20 sıralarında gelen ekipler 9 saat konsoloslukta inceleme yaptı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, her tarafı didik didik aradı.

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe, ve çatı katı da titizlikle arandı. Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler 9 saat sonra buradan ayrıldı.

NELER YAŞANDI? 

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi. Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti. 

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.  Suudi heyetin ardından Türk yetkililer de konsolosluğa girdi. 

TÜRK HEYET GİRİŞ YAPTI

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluğa gelmesinin ardından, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de binaya girdi.

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

ODALAR, ÇATI VE BAHÇE

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi.

Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü.

Ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin konsolosluğun içinde, binanın içindeki odalarda çatısında ve bahçesindeki çalışmaları devam ediyor.

MAVİ IŞIK YANSIDI

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.
Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları devam ediyor.

MAVİ IŞIK YÖNTEMİ NEDİR?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan izleri tespit edilebiliyor. 

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

POLİS KÖPEĞİYLE BAHÇEDE ARAMA

Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı ekip de bir sivil polis aracıyla konsolosluğa geldi. İncelemelere katılmak için konsolosluk binasına giren ekip, Melo isimli polis köpeğiyle bahçede arama yaptı.

Bu arada, binanın inceleme yapılan bölümlerinden birinden gürültü sesleri geldiği duyuldu.  İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor. 

EKİPTE KİMLER VAR

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

İLK TOPLANTI

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı.

Kapı aralandı Mavi ışık detayı... İnceleme ekibi ayrıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İnceleme heyeti konsolosluğa ulaştıSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.
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Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak
Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak
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