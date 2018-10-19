Kapatmak istiyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Londra’da bulunan Kılıçdaroğlu, ‘’Olay tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, kapatmak istiyorlar. Suudi konsolosun Türkiye’den ayrılmasına olay bilindiği halde izin verildiyse bu vahim” dedi.
MECLİS ARAŞTIRSIN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in imzası ile TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde ise özetle şunlar kaydedildi: “Uluslararası hukuk, basın özgürlüğü, Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika ve ülkemizin itibarı gibi parametreleri merkeze alarak düşünüldüğünde, söz konusu olayın TBMM tarafından derhal ciddiyetle ele alınması gerektiği açıktır. Dünya kamuoyunun çok yakından takip ettiği, hem kriminal hem diplomatik boyutları olan Cemal Kaşıkçı olayının ülkemizin itibarına daha fazla zarar vermemesi için TBMM’nin duruma el koyması gerekmektedir. Hükümetin bu vahim hadiseyi pazarlık konusu yaptığı ve olayı örtbas etmeye çalıştığına dair endişelerin Türkiye’nin uluslararası itibarına ve güvenilirliğine düşürdüğü gölge ancak TBMM’nin devreye girmesiyle giderilebilir. Bu nedenle, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin yaşananların tam olarak açığa çıkarılması, bu vahşi katliamın sorumlularının tespit edilmesi, yürütme organının süreç içindeki eksikliklerinin belirlenmesi ve yasama organının Türkiye’nin itibarını koruyacak adımlar atabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”
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