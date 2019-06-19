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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kapatılsaydı yaşıyorlardı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Kapatılsaydı yaşıyorlardı

Muğla’da dört ay önce 3 işçinin ‘hızlı ve ucuz üretim’ uğruna maden ocağında can verdiği anlaşıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün üç yıl önce ocakta inceleme yaptığı, işletmeciye para cezası kestiği, koşulların düzeltilmesi için de altı ay süre verdiği ortaya çıktı. Bu emre uyulsaydı işçiler ölmeyecekti.

MUĞLA’nın Milas ilçesinde 18 Şubat’ta maden ocağında meydana gelen göçükte, kamyon sürücüsü Şükrü Otlak ile iş makinesi operatörü Servet Çapacıoğlu ve işçi Engin Tutuk can verdi, bir işçi de yaralandı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde beş kişiye, bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan dava açıldı. İddianameye göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) 22 Haziran 2016’da ocakta inceleme yaptı. İnceleme sonucu ‘basamakların yüksek olduğu, kısım kısım heyelan, şevlerin (eğim) dike yakın olduğu’ saptandı. Geçmişte ocağın projeye uygun şekilde işletildiği, sonraki yıllarda kolay, hızlı ve ucuz üretim için tek basamaklı, dike yakın ve şev oluşturulmadan çalışıldığı belirlendi.

EKSİKLER İÇİN PARA CEZASI

Eksiklerin giderilmesi için 62 bin 743 TL idari para cezası uygulandı. Eksiklikler tamamlanıncaya dek üretimin durdurulacağı belirtildi. Şirkete altı ay süre veren MAPEK, faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi ve basamak oluşturulmasını istedi. Ancak MAPEM’in talimatı yerine getirilmedi.

ÇALIŞMAYA ZORLANDILAR

İddianameye göre göçük,‘40 metre yüksekliğinde, tek basamak, dike yakın şevli çalışılmasından ötürü’ meydana geldi. “İşçilerden gelen uyarıları görmezden gelerek, onların çalışılmaya zorlandığı, bu zorlamalar sonucu kazanın oluştuğu” vurgulandı. Kazada can veren Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, “Resmen kayanın altını oymuşlar. Abim işi bırakacağını söylüyordu. Güçük tehlikesi olduğunu, şeflere söyledikleri halde bir şey yapılmadığını söyledi. O ayın sonunda ayrılacaktı. Kısmet olmadı. Ben suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Tutuk, “Beni arıyorlar, para teklifinde bulunup gözdağı veriyorlar” iddiasında bulundu.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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