Kapatılsaydı yaşıyorlardı
Muğla’da dört ay önce 3 işçinin ‘hızlı ve ucuz üretim’ uğruna maden ocağında can verdiği anlaşıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün üç yıl önce ocakta inceleme yaptığı, işletmeciye para cezası kestiği, koşulların düzeltilmesi için de altı ay süre verdiği ortaya çıktı. Bu emre uyulsaydı işçiler ölmeyecekti.
MUĞLA’nın Milas ilçesinde 18 Şubat’ta maden ocağında meydana gelen göçükte, kamyon sürücüsü Şükrü Otlak ile iş makinesi operatörü Servet Çapacıoğlu ve işçi Engin Tutuk can verdi, bir işçi de yaralandı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde beş kişiye, bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan dava açıldı. İddianameye göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) 22 Haziran 2016’da ocakta inceleme yaptı. İnceleme sonucu ‘basamakların yüksek olduğu, kısım kısım heyelan, şevlerin (eğim) dike yakın olduğu’ saptandı. Geçmişte ocağın projeye uygun şekilde işletildiği, sonraki yıllarda kolay, hızlı ve ucuz üretim için tek basamaklı, dike yakın ve şev oluşturulmadan çalışıldığı belirlendi.
EKSİKLER İÇİN PARA CEZASI
Eksiklerin giderilmesi için 62 bin 743 TL idari para cezası uygulandı. Eksiklikler tamamlanıncaya dek üretimin durdurulacağı belirtildi. Şirkete altı ay süre veren MAPEK, faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi ve basamak oluşturulmasını istedi. Ancak MAPEM’in talimatı yerine getirilmedi.
ÇALIŞMAYA ZORLANDILAR
İddianameye göre göçük,‘40 metre yüksekliğinde, tek basamak, dike yakın şevli çalışılmasından ötürü’ meydana geldi. “İşçilerden gelen uyarıları görmezden gelerek, onların çalışılmaya zorlandığı, bu zorlamalar sonucu kazanın oluştuğu” vurgulandı. Kazada can veren Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, “Resmen kayanın altını oymuşlar. Abim işi bırakacağını söylüyordu. Güçük tehlikesi olduğunu, şeflere söyledikleri halde bir şey yapılmadığını söyledi. O ayın sonunda ayrılacaktı. Kısmet olmadı. Ben suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Tutuk, “Beni arıyorlar, para teklifinde bulunup gözdağı veriyorlar” iddiasında bulundu.
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