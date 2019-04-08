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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.04.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Kapatılan üniversitenin sahibinin FETÖ'den aldığı hapis cezası belli oldu

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Kapatılan üniversitenin sahibinin FETÖ'den aldığı hapis cezası belli oldu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan kapatılan İzmir Üniversitesi ile Fatih Kolejinin sahibi İsmail Selim Doğanata'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Doğanata ve avukatları katıldı. 

Duruşma savcısının "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılması yönünde verdiği mütalaanın ardından söz alan sanık Doğanata, hakkındaki suçlamaları reddetti. 

FETÖ mağduru olduğunu savunan Doğanata, "Örgüte maddi olarak destek verdiğime yönelik iddialar doğru değil. Bırakın benim örgüte destek olmamı, kapatılan Şifa ve Gediz üniversitelerine rakip olduğum için FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon lira kaybetmesini sağladık. Bu örgüte hiçbir zaman üye olmadım. 'Örgüt üyeliği' asılsız ve beni rencide eden bir iddiadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Doğanata'yı tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti. 

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