Kapanan bölüm için çellolu gitarlı eylem

Mezunlarla birlikte farklı bölümlerde okuyan bir grup öğrenci, seslerini duyurmak için ellerine çello, gitar, keman alarak önceki gün üniversite kampusunda müzik yaptı. Şu an 60 civarında öğrencinin olduğu bölüme öğrenci kabul edilmeyecek olmasının nedeninin, ‘yer sıkıntısı’ olduğu iddia edildi ancak üniversite yönetimi, bunu doğrulamayarak, eğitim fakültesinde müzik öğretmenliği bölümü olduğu için bu kararın alındığını belirtti.



Konuyla ilgili ulaştığımız bir yetkili Hürriyet’e, “Eğitim fakültesindeki müzik öğretmenliği bölümüne öğrenci alımına devam edilecek. Müzik öğretmenliği ile müzik bölümü arasında fark yok. Tek fark eğitim fakültesinde pedagojik formasyon da verilmesi. Güzel sanatlardaki müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenleri mağdur olmayacak” dedi.