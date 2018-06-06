Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Kapanan bölüm için çellolu gitarlı eylem

    Kapanan bölüm için çellolu gitarlı eylem

    Gülseven ÖZKAN
    06.06.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    MARMARA Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nün gelecek akademik yıldan itibaren öğrenci kabul etmeyecek olması, müzikle protesto edildi.

    Mezunlarla birlikte farklı bölümlerde okuyan bir grup öğrenci, seslerini duyurmak için ellerine çello, gitar, keman alarak önceki gün üniversite kampusunda müzik yaptı. Şu an 60 civarında öğrencinin olduğu bölüme öğrenci kabul edilmeyecek olmasının nedeninin, ‘yer sıkıntısı’ olduğu iddia edildi ancak üniversite yönetimi, bunu doğrulamayarak, eğitim fakültesinde müzik öğretmenliği bölümü olduğu için bu kararın alındığını belirtti.

    Konuyla ilgili ulaştığımız bir yetkili Hürriyet’e, “Eğitim fakültesindeki müzik öğretmenliği bölümüne öğrenci alımına devam edilecek. Müzik öğretmenliği ile müzik bölümü arasında fark yok. Tek fark eğitim fakültesinde pedagojik formasyon da verilmesi. Güzel sanatlardaki müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenleri mağdur olmayacak” dedi.

    Etiketler: Marmara Üniversitesi , konservatuvar , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri