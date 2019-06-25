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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
25.06.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'nın ünlü halıcısına veda

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Kapalıçarşı'nın ünlü halıcısına veda

Kapalıçarşı'nın sevilen esnafından, dünyaca ünlü halıcı Seyfettin Savukduran hayatını kaybetti. 40 yılını Kapalıçarşı'da geçiren Savukduran'ın cenaze törenine arkadaşı sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile çok sayıda esnaf arkadaşı katıldı. Hiç okumadığı halde 7-8 dil bilen, dünyaca ünlü isimlerin dükkanına uğradığı Savukduran'ı anlatan arkadaşları "Kapalıçarşı'nın bir çınarı devrildi" dediler. Kırmızıgül, ''İstanbul'u bana tanıtan, iyi bir dost güzel yürekli bir insandı. Dünya iyisi bir insandı" dedi.

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  • Kapalıçarşının ünlü halıcısına veda
  • Kapalıçarşının ünlü halıcısına veda
  • Kapalıçarşının ünlü halıcısına veda
  • Kapalıçarşının ünlü halıcısına veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çocuk yaşta girdiği Kapalıçarşı'da halıcılığı öğrenen ve 40 yılı aşkın süre halıcılık yapan Seyfettin Savukduran, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Seyfettin Savukduran, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Savukduran için dün öğle vakti Esenler Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, akrabaları ile uzun yıllar esnaflık yaptığı Kapalıçarşı'dan esnaf arkadaşlarının yanı sıra Savukduran'ın yakın arkadaşı sanatçı Mahsun Kırmızıgül de katıldı. Törende Savukduran'ın eşi Pamela Savukduran taziyeleri kabul etti. Pamela Savukduran "Çoğu insan onun için burada. Herkes onu çok severdi. Seyfettin çok iyi bir yerde" dedi.

"İSTANBUL'U BANA TANITAN GÜZEL YÜREKLİ BİR İNSANDI"

Savukduran'ı son yolculuğuna uğurlamaya gelenlerden yakın arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ise "Seyfettin benim askerlik arkadaşımdı. Çok değerli bir insandı. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş. İstanbul'da hiç okumadan 7-8 dil bilen, Kapalıçarşı esnafı tarafından çok tanınan, herkese iyiliği olan bir insandı. Benim de İstanbul'da otelde kaldığım dönemlerde yanıma gelip giden, zaman zaman beni alıp o otelden dışarı çıkaran, İstanbul'u bana tanıtan, iyi bir dost güzel yürekli bir insandı. Dünya iyisi bir insandı" diye konuştu.

"KAPALIÇARŞI CAMİASINDAN BİR DAĞ DEVRİLDİ"

Kapalıçarşı'dan esnaf arkadaşları da Savukduran'ın büyük bir kayıp olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirttiler. Esnaf arkadaşı Mustafa Kabak, "Yetim büyümüş. Hayatın bütün zorluklarını tatmış, tek başına mücadele vermiş, başarılı olmuş, cömert, herkesi seven, merhamet eden iyi bir abimizdi. Onu seviyoruz. Hep kalbimizde olacak. 'Kapalıçarşı Sultanahmet camiasında bir dağ devrildi' diyebilirim" derken, Eyüp Uygun ise "Seyfettin abi çok kaliteli bir insandı. Kapalıçarşı'da 5 binin üzerinde dükkan vardır. Seyfettin abi herkesi tanırdı, herkes de onu tanırdı. 8 yaşından beri Kapalıçarşı'daydı. Yardım etmediği kimse yoktur. Herkese de yardım etmiştir. Kimisi onun sayesinde iş sahibi olmuştur, dükkan sahibi olmuştur. Kapalıçarşı'nın bir çınarı devrildi" diye konuştu.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİLİNEN BİR KİŞİYDİ"

Çarşı esnaflarından Celal Behli de, "Seyfettin abimiz Kapalıçarşı'da ekoldü. Kırk yıldır tanıyordum kendisini. Buraya geldi, kucaklaştık. '5 - 6 ay hastanede yatacağım. Hakkınızı helal edin.' dedi. Herkesten helallik aldı. Yürekli bir insandı. Haksızlığı sevmezdi. Fakir fukaraya yardım eden bir insandı, dürüsttü. Çok kişi ekmek yedi ondan. Çok üzüldük, onu kaybetmenin acısı içerisindeyiz. 5-6 aydır tedavi görüyordu. Eşi ona yardımcı oldu. İyi olacağına inanıyordu ama ömrü bu kadar vefat etti. Burada birkaç mağazası olan bir insandı. 40 senedir buradaydı. Katar prenslerine halı sattı. Onun bizde bir anısı oldu. Katar Prensini tanıyamadık bize geldi önce. İstediği fiyatı vermedik. Daha sonra Seyfettin abinin yanına gitmiş. Dünyaca ünü bilinen bir kişiydi" dedi.

Ogün Kızılova da "Seyfettin abi çok iyi bir insandı. Eski bir insandı, esnafın çoğuyla da arası iyiydi. Bu işte üstat bir insandı. Üzüldük, Allah rahmet eylesin. Ben yirmi senedir tanıyorum kendisini. Çok yurt dışına çıkardı. Yurt dışında bağlantıları çoktu, Amerika, Arap ülkeleri olsun, Avrupa olsun devamlı gidip, gelirdi. Bütün lisanlara hakimdi" diye duygularını belirtti.

Savukduran törenin ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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