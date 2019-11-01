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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/DHA
01.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku

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Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku

TRABZON’da 10 yıl önce sahte diplomayla eğitim verildiği iddia edilen dershanede eğitim gören öğrencilerin aileleri, dershane yetkililerince yaklaşık 500 bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kapalı ve sahibinin kayıplara karıştığı dershanede senetler üzerindeki rakamlarda oynama yapılıp, meblağların yükseltilerek dolandırıldıklarını öne süren ve haklarında icra takibi başlatılan 10 veli, şüphelilerin ortaya çıkarılarak mağduriyetlerinin de giderilmesini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2009 yılında gelen bir ihbarda, Özel Ferdi Eğitim Dershaneleri'nin kurucusu Ferdi Taşkıran'ın, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diplomanın sahte olduğu, sahte diplomayla dershanede matematik derslerine girdiği ve müdürlük yaptığı ileri sürüldü. İddialar üzerine araştırma başlatan müdürlük müfettişleri, idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen diplomanın sahte olup olmadığı konusunda Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne 15 Ağustos 2011'de yazı yazıldı. Gelen yanıtta, Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddia edilen diplomanın Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenmediği belirtildi. Bunun üzerine sahte diplomayla eğitim verildiği tespit edilen dershane yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dershanesini kapatan şüpheli Taşkıran ise kayıplara karıştı. 

İCRA ŞOKU YAŞAYAN VELİLERDEN SUÇ DUYURUSU

Sahibi kayıplara karışan dershanede eğitim alan çocukların aileleri, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Veliler, ellerine ulaşan icra takibiyle, dershane yetkililerince yıllar önce imzalatılan senetler üzerindeki rakamlarda oynama yapılarak meblağın yükseltildiği ve yaklaşık 500 bin lira dolandırıldıklarını belirterek, şüphelilerin ortaya çıkarılmasını istedi. 

'EVİME İCRA KAĞIDI GELDİ'

Şu an lisede öğrenim gören 2 kızını 10 yıl önce bahse konu dershaneye yazdırdığını anlatan Günnur Bayram, eline ulaşan 94 bin liralık icra takibiyle şaşkına döndüklerini söyledi. Bayram, "Kızlarımı bu dershaneye yazdırmıştım. Orada sekreter olarak çalışan Jale Taşkıran ile 4 bin 200 liraya anlaştık. Bana 'dershane senedi' diye bir senet imzalattırdılar. Aradan 10 yıl geçti, evime icra kâğıdı geldi. İcra kâğıdında 94 bin 200 lira yazıyordu. Böyle bir meblağa asla imza atmamıştım. Orada çalışan sekreter Jale hanımın ismini gördüm. Suç duyusunda bulunduk. Benim gibi birçok mağdur var. Senette oynama yapıldığı açıkça belli. Dershanenin sahibi Ferdi Taşkıran, ismini değiştirip Murat Volkan Taşkıran olmuş. Sürekli kişilere yüksek meblağlı senetler gönderiyorlar" dedi.

‘ÇOCUĞUM KREŞE 1 AY GİDEBİLDİ’

İmzaladığı senedin kendisine verilmediğini belirten Çiğdem Akdin de "3 yaşındaki kızımı dershanedeki kreşe kaydettirdim. 4 bin liraya anlaştık. Bu parayı bize kreş açılma aşamasında olduğu için inşaat malzemesi aldırarak ödedik. Benim çocuğum kreşe 1 ay gidebildi. O sırada bana senet imzalattılar. Senedimizi de bize geri vermediler. Sonra da Trabzon’dan gittiklerini öğrendik. 2019 Mart ayında adıma icra takibi geldi. İsim Murat Volkan Taşkıran olarak değişmişti. Araştırdığımda Ferdi Taşkıran olduğunu anladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda benim gibi mağdur olan arkadaşlarla karşılaştım. Maaşımda ve arabamda haciz var. Sürekli adres değiştirdikleri için onlara ulaşılamıyor" diye konuştu.

‘BU ŞEBEKE ÇÖKERTİLMELİ'

İcra şoku yaşadığını kaydeden Çetin Yazıcı ise, bahse konu şüphelilerin şebeke olduğunu öne sürerek, "Kendimi böyle bir şebekenin içinde buldum. Adıma 92 bin 300 liralık bir senet yapılmış. Benim böyle bir borcum yok. Ben Trabzon’da vergi sıralamasında ilk 50’ye giren bir firmayım. Sürekli yer değiştiriyorlar. Bunun için bulunamıyorlar. Bu şebeke çökertilmeli" ifadelerinde bulundu.

‘HACİZ GELMESİN DİYE KREDİ ÇEKTİM’

Başlatılan icra takibi üzerine haciz yaşamamak için kredi çektiğini dile getiren Serap Eyüboğlu da "Bana gelen senet 96 bin 500 lira. Haciz gelmesin diye kredi çekip yatırdım. Tekrardan yatırmam gerekiyor ki icra gelmesin. Toplam borç 127 bin civarında. Gitmediğimiz makam kalmadı. Bu kişi bulunsa her şey ortaya çıkacak" dedi.

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