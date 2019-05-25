‘Kapadokya’da yetki kargaşası bitti’
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Bütün hükümetlerin istediği ama başaramadığı bu çok başlılık durumundan kurtulacağız” dedi.
Kapadokya’da 2023 yılında 7 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini de belirten Açıkgöz, “Kapadokya bölgesinde kaçak yapılaşmanın bir sebebi de yetki karmaşasının olmasıydı. En büyük ihtiyacımız burayı korumak, geliştirmek, tanıtmak, planlamak ve çocuklarımıza miras bırakmak” diye konuştu.
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