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NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Kapadokya’da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi

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Kapadokya’da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi

Göreme açık Hava Müzesi ziyaretindeyken rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi.

Sağlık İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ve Göreme Açık Hava Müzesini ziyareti esnasında rahatsızlanarak Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çinli turist yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. Çinli turistin gribal enfeksiyondan dolayı rahatsızlandığı öğrenildi.

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