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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Kapadokya’da bulundu! Tam 2 bin 200 yıllık…

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Roma döneminden kalma 2 bin 200 yıllık mermer lahit bulundu.

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  • 2 bin 200 yıllık lahit bulundu
  • 2 bin 200 yıllık lahit bulundu
  • 2 bin 200 yıllık lahit bulundu
  • 2 bin 200 yıllık lahit bulundu
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Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyünde bir arazide toprak içinde gömülü lahit bulundu. Gülşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından toprak içerisinde gömülü lahit yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından çıkartıldı. Gülşehir Belediyesi kepçesi tarafından kamyona koyulan lahit, incelenmek üzere Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne getirildi.

Gülşehir’in Alemli köyünde bulunan Lahit’in Roma döneminden kalma ve 2 bin 200 yıllık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Müze Müdürlüğüne kamyon içerisinde getirilen lahiti görmek isteyen meraklı vatandaşların kamyon kasasına çıkması dikkatlerden kaçmadı.

KAPADOKYA’DA İKİNCİ KEZ MERMER LAHİT BULUNDU”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bugüne kadar bulunan ikinci mermer lahit olma özelliğini taşıyan lahit Müze Müdürlüğüne getirilirken, bölgede ilk mermer lahit 1991 yılında bulunmuştu. İlk mermer lahitin bölgede 28 yıl önce bulunmasının ardından ikinci kez mermer lahit bulunması heyecan oluşturdu.

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