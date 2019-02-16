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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Kapadokya'da 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı
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AA
16.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Kapadokya'da 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı

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Peribacalarının yakınındaki binaların yıkılması çalışmasına Göreme'deki restorandan başlandı

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  • Kapadokyada yıkım kararı alınan 15 binanın ilkinde çalışma başladı
  • Kapadokyada yıkım kararı alınan 15 binanın ilkinde çalışma başladı
  • Kapadokyada yıkım kararı alınan 15 binanın ilkinde çalışma başladı
  • Kapadokyada yıkım kararı alınan 15 binanın ilkinde çalışma başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklamasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yıkımı gerçekleştirilecek yapıların bazılarının bulunduğu Göreme'ye sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölüme geçti.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapı yıkılacak.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtmişti.

Peribacalarındaki inşaatın yıkımı tamamlandı
Peribacalarındaki inşaatın yıkımı tamamlandı
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