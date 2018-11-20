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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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UMUT ERDEM - ANKARA
20.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kapadokya hamlesi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Kapadokya hamlesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hürriyet’in gündeme getirdiği Kapadokya’daki kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve bölgeyi korumak amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı benzeri bir ‘alan başkanlığı’ oluşturulacağını açıkladı. Ersoy, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda özetle şunları kaydetti:

TOPKAPI ESERLERİ JAPONYA’YA

“Gelecek yıl Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ olacak. Tokyo ve Kyoto’da, Topkapı Sarayımızdaki Osmanlı ve İstanbul temalı eşsiz eserlerden oluşan sergi gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki günlerde ‘Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik’ ve 2019’da ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ dosyalarımızın da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine girmesi beklenmektedir.

2019’da Bolu Mudurnu Tarihi Ahi Kenti ile Malatya Aslantepe Arkeolojik Alanı’nın da Dünya Miras Listesi’ne alınmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor.

28 millet kıraathanesi hizmete sokulmuş olup, bu sayının sene sonuna kadar 30’a çıkartılması planlanmaktadır.

Ülkemiz yüzde 56’lık yerli film izlenme oranı ile Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Türk dizi film sektörü 350 milyon doların üzerinde ihracat hacmine erişmiştir. İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Pasajı’nda; Türkiye Sinema Müzesi’ni kurmayı planlıyoruz.

GASTRONOMİ TURİZMİ

Turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılması 2019 tanıtım faaliyetlerimizin odak noktası olacak. Bilhassa sosyal medyayı etkili kullanan dünyaca tanınmış şahsiyetler ile işbirliği yaparak tüm dijital/sosyal mecralarda algı yönetimi mekanizmalarını faal bir şekilde kullanacağız.

Gastronomi turizmine yönelik ayrı bir tanıtım strateji ve eylem planı oluşturarak ülkemizin zengin mutfak kültürünü ve lezzetlerini başlıca hedef pazarlarımızda tanıtacağız.

2019 nisan itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacak. Bakanlığımız THY’nin bu uçuş noktalarını tanıtım ile destekleyecektir.

Seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında 2019 yılı bütçemizde 943 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Turizm sektörümüz, 2018’in üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 23’lük artış oranıyla yaklaşık 32 milyon turiste ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle 40 milyon rakam aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir.

YÜZDE 70 YERLİ YAZAR

Hedefimiz Devlet Tiyatroları’nda sahnelenecek oyunların yüzde 70’inin yerli yazarlarımızdan olması. Şu ana kadar sahnelenen 34 oyunun 26’sı yerli oyunumuz olmuştur. Seyirci sayısının sezon sonu itibariyle 2 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. ‘Duran, bekleyen tiyatro’ olmaktan çok 24 saat hareket eden bir tiyatro arzuluyoruz.

Kapadokya’da gittikçe artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve bölgenin eşsiz doğal zenginliklerini korumak amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı benzeri bir ‘alan başkanlığı’ oluşturuyoruz. Kapadokya’da bakanlığımızın birçok yetki ve sorumluluk alanları çakışmaktadır. Tüm bunları entegre bir şekilde ele alarak bürokrasiyi azaltacağına inandığımız alan başkanlığı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Çok yakında Meclis’e gelerek yasalaşacak.”

Kapadokya hamlesi

26 KASIM’DA GELİYOR

Bakan Ersoy, ABD Ohio Bowling Green State Üniversitesi’nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının 26 Kasım’da Gaziantep’e, ait olduğu topraklara getirileceğini açıkladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018) 2
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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