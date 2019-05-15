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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
15.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular

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Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı Göynük Kanyonu'nda ayak bileği kırılınca mahsur kalan Rus tatilci Natalia Vybornova (28), ekipler tarafından kurtarıldı.

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  • Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular
  • Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular
  • Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kemer ilçesi Tarihi Likya Yolu'nda dün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan gruptaki turistlerden Rus Natalia Vybornova, Göynük Kanyonu geçişi sırasında kayarak düştü. Düşmeye bağlı sol ayak bileği kırılan turist için gruptakiler saat 16.00'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekipleri kanyon içindeki yaralı turisti ilk olarak helikopterle almak istedi. Arazi yapısı nedeniyle hava operasyonu başarılı olmayınca kurtarma ekipleri yürüyerek dün saat 19.30 sıralarına yaralıya ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Natalia Vybornova sedyeye alınarak kanyondan indirildi. Ekipler yaklaşık 12 saat süren yürüyüşün sonunda Rus tatilciyi Göynük Mahallesi'nde hazır bekletilen ambulansa taşıdı.

Vybornova, ambulansla Kemer'de özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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