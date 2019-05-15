Kanyonda mahsur kalan Rus turist için seferber oldular
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı Göynük Kanyonu'nda ayak bileği kırılınca mahsur kalan Rus tatilci Natalia Vybornova (28), ekipler tarafından kurtarıldı.
Kemer ilçesi Tarihi Likya Yolu'nda dün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan gruptaki turistlerden Rus Natalia Vybornova, Göynük Kanyonu geçişi sırasında kayarak düştü. Düşmeye bağlı sol ayak bileği kırılan turist için gruptakiler saat 16.00'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kurtarma ekipleri kanyon içindeki yaralı turisti ilk olarak helikopterle almak istedi. Arazi yapısı nedeniyle hava operasyonu başarılı olmayınca kurtarma ekipleri yürüyerek dün saat 19.30 sıralarına yaralıya ulaştı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Natalia Vybornova sedyeye alınarak kanyondan indirildi. Ekipler yaklaşık 12 saat süren yürüyüşün sonunda Rus tatilciyi Göynük Mahallesi'nde hazır bekletilen ambulansa taşıdı.
Vybornova, ambulansla Kemer'de özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
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