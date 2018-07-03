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    Kanyonda kaybolan tur rehberi bulunamadı

    İHA
    03.07.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'na atladıktan sonra kayıplara karışan tur rehberi Selçuk Korkut'a ulaşmak için yapılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

    Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda özel bir şirkete bağlı olarak çalışan tur rehberi Selçuk Korkut, dün kanyona açıldıkları tekneden suya atladı. Suya atladıktan bir müddet sonra gözlerden uzaklaşan ve kaybolan tur rehberinden haber alınamıyor.

    Olay yerine gelen çok sayıda deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar suda kaybolan genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına ara veren ekipler, bugün Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı DEGAK-1 dalış ekibi ile birlikte tekrar çalışmalara başladı. Ekipler, derinliği yer yer 70 metreyi bulan suda gence ait bir iz bulmaya çalışıyor.

    KANYONA TUR TEKNELERİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

    Öte yandan, tur rehberinin arama ve kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kanyona tur teknelerinin geçişine izin vermiyor. Alınan bilgiye göre, çalışmalar bitene kadar tur teknelerinin kanyona açılmaması istendi.

    Yapılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

    Kanyonda kaybolan tur rehberi bulunamadı

    Etiketler: son dakika , haberler
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