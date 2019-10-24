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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kanun net: Şikâyetçi olmasa da polis koruma kararı alınabilir... Emine Bulut’u korumadılar!

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Kanun net: Şikâyetçi olmasa da polis koruma kararı alınabilir... Emine Bulut’u korumadılar!

Emine Bulut cinayetine ilişkin dava dosyasına giren iki tutanak, genç kadının eski eşinin takibinden kurtulmak için karakola sığındığını ve 29 dakika burada kalmasına rağmen polislerin herhangi bir önleyici tedbir almadığını açığa çıkardı. Oysa kanun ”Kadının şikâyetçi olup olmaması hiç önemli değildir. Önemli olan bu tedbir almaya yetkili kolluk amirinin bir şiddetin olduğundan haberdar olmasıdır. Kolluk amirlerince koruma kararı verilmesi mümkün” diyor.

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta Emine Bulut, küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” şeklindeki feryadı ile hafızalara kazındı. Dava dosyasında ortaya çıkan belgeler, kolluğun Bulut cinayetine ilişkin ihmali olduğu iddiasını gündeme getirdi. Dava dosyasına giren, 22 Ağustos tarihli “CD izleme tutanağına” göre Emine Bulut, saat 14.20.13 sıralarında yanında küçük kızıyla eski eşinin takibinden kurtulmak için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne sığındı.

‘RESEN DE KORUMA KARARI ALINABİLİR’

Görüntülerde Bulut’un saat 14.49.22’de karakoldan ayrıldığı anlaşılıyor. Bulut, polis merkezinden ayrıldıktan sonra saat 15.00’de 4 polisin imzasının bulunduğu bir tutanak tutuldu. Tutanakta, Bulut’un eşinden şikâyetçi olmadığı belirtilerek şöyle denildi: “18 Ağustos 2018 günü saat 14.00 sıralarında boşandığı eşi tarafından takip edildiği gerekçesiyle Polis Merkezime gelen Emine Bulut isimli şahısla Polis Merkezinden yapılan mülakatta, Polis Merkezine geldiğinde yanında bulunan 11 yaşlarındaki F.B.V isimli kızının henüz 3 aylıkken boşandığı eşi ile çarşıda karşılaşarak tartıştıklarını ve eşi tarafından takip edildiğini beyan etmiş olup, ayrıca boşandığı eşi tarafından cep telefonuna gönderilen küfürlü SMS’lerin olduğunu ancak bunları kızının yanında göstermeyeceğini beyan etmesiyle Grup Amiri ve Teşhis odasına geçildiği, adı geçen bayanın eşi tarafından gönderildiğini iddia ettiği bariz küfürlü SMS’leri kendi telefonundan göstermiş, tahmini 10-15 dk. sonra odanın penceresinden Zafer Caddesi giriş istikametine bakarak onu takip eden boşandığı eşinin gitmiş olduğunu ve artık kendisinin de gitmek istediğini beyan üzerine kendisine konuyla ilgili bir şikayeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmış, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”

Emekli aile mahkemesi hâkimi Mustafa Karadağ, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da murat edilen şey, kadının şiddetten korunmasıdır. Kadının şikâyetçi olup olmaması hiç önemli değildir. Önemli olan bu tedbir almaya yetkili kolluk amirinin bir şiddetin olduğundan haberdar olmasıdır. Ayrıca şiddet mağduru kadının şikâyetine gerek yoktur. Resen de koruma tedbir kararı verilebilir” dedi.

‘KARAKOLA GİTMESİ TEK BAŞINA ŞİKÂYETTİR’

Tutanakta imzası bulunan polisler hakkında soruşturma başlatılmasını sağlayan sanık avukatı Ersoy Aytaç şu açıklamayı yaptı: “Emine Bulut karakolda iken eski kocası hakkında şikâyetçi olmadığına dair bir tutanak tutulduğu görülüyor. Ancak bu tutanağın iddiasıdır. Tutanakta, Emine Bulut’un imzası yoktur. Çocuğu ile birlikte karakola sığınması, eski kocasının kendisini takip ettiğini söylemesi ve küfürlü olduğu iddia edilen SMS’leri de göstermesi tek başına şikâyettir. Benzer birçok dosyada şiddet mağduru kadınların, şiddet gördüğü erkekleri şikâyet etme konusunda çok büyük çekinceleri var. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da kolluk amirinin şiddet mağduru kadını korumaya yönelik tedbir alma yetkisi ve sorumluluğu yasada var iken, bunun uygulanmadığını görüyoruz”

İŞTE 6284

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar” hükmü yer alıyor. Yasaya göre, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi ortaya çıkması halinde kolluk amirlerince koruma kararı verilmesi mümkün.

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
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