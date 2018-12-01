Kantinlere kek ve poğaça tarifi bakanlıktan
SAĞLIK Bakanlığı, okul kantinleri için kek ve poğaça tarifleri hazırladı.
İçlerinde koruyucu madde barındırmayan, tuz, şeker ve yağ oranı az poğaça ve kekler önümüzdeki günlerde okul kantinlerinde yerini alacak.
SAĞLIK İÇİN CESUR ADIMLAR ATMALI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban etmemeliyiz. Bu konuda daha proaktif olup daha cesur adımlar atmalıyız” dedi.
TUZ, ŞEKER VE YAĞA SINIRLAMA
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile okul kantinlerinde zararlı ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Hatta eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler bir genelge ile duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı şimdi de farklı bir adım atarak, kantinlerde satılacak poğaça ve keklerdeki tuz, şeker ve yağ oranını kontrol etmeye hazırlanıyor. Bakanlık, kek ve poğaça tarifleri hazırlayarak üretici firmalara örnek ürünler de sundu.
BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukları korumak için onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “En önemlisi, mücadelemizi boşa çıkaracak olan obeziteyi tetikleyici ticari faktörlerin çalışmalarını bertaraf etmeliyiz. Beslenme Dostu Okul Programı ile kantinlerde şeker, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri yasakladık, tatlı ve tuzlu gıdalar için kriterler belirledik. Televizyonlarda çocuk programlarında abur cubur reklamları yasaklandı. Beden eğitimi saati artırıldı. Ortaokul ve liseler için geliştirilen ‘fiziksel uygunluk karnesi’ ile yılda iki kez çocukların boy ve ağırlığı ölçülüyor ve sonuçlar MEB veri tabanına giriliyor.”
BÖYLE YAPIN
- İşte bakanlığın hazırladığı o tariflerden bazıları:
Poğaça- 10 porsiyon: 4 su bardağı buğday unu, 3 yemek kaşığı margarin, bir yumurta ve bir yumurta sarısı, 1.5 silme yemek kaşığı şeker, 1/3 yaş maya ve bir çay kaşığı tuz.
Kek- 10 porsiyon: 3 yumurta, 2 silme su bardağı un, bir orta çay bardağı yoğurt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, bir dolu çay bardağı şeker, bir paket kabartma tozu.
KANTİNDE YASAK
- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb), gevrek çerezler, tüm çikolata türleri, gofretler, tüm şekerleme türleri, yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb, hamurlu, şerbetli tatlılar, hindistancevizi sütü ve kreması, çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç).
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