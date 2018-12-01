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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kantinlere kek ve poğaça tarifi bakanlıktan

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Kantinlere kek ve poğaça tarifi bakanlıktan

SAĞLIK Bakanlığı, okul kantinleri için kek ve poğaça tarifleri hazırladı.

İçlerinde koruyucu madde barındırmayan, tuz, şeker ve yağ oranı az poğaça ve kekler önümüzdeki günlerde okul kantinlerinde yerini alacak.

SAĞLIK İÇİN CESUR ADIMLAR ATMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban etmemeliyiz. Bu konuda daha proaktif olup daha cesur adımlar atmalıyız” dedi.

TUZ, ŞEKER VE YAĞA SINIRLAMA

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile okul kantinlerinde zararlı ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Hatta eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler bir genelge ile duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı şimdi de farklı bir adım atarak, kantinlerde satılacak poğaça ve keklerdeki tuz, şeker ve yağ oranını kontrol etmeye hazırlanıyor. Bakanlık, kek ve poğaça tarifleri hazırlayarak üretici firmalara örnek ürünler de sundu.

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukları korumak için onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “En önemlisi, mücadelemizi boşa çıkaracak olan obeziteyi tetikleyici ticari faktörlerin çalışmalarını bertaraf etmeliyiz. Beslenme Dostu Okul Programı ile kantinlerde şeker, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri yasakladık, tatlı ve tuzlu gıdalar için kriterler belirledik. Televizyonlarda çocuk programlarında abur cubur reklamları yasaklandı. Beden eğitimi saati artırıldı. Ortaokul ve liseler için geliştirilen ‘fiziksel uygunluk karnesi’ ile yılda iki kez çocukların boy ve ağırlığı ölçülüyor ve sonuçlar MEB veri tabanına giriliyor.”

BÖYLE YAPIN

- İşte bakanlığın hazırladığı o tariflerden bazıları:

Poğaça- 10 porsiyon: 4 su bardağı buğday unu, 3 yemek kaşığı margarin, bir yumurta ve bir yumurta sarısı, 1.5 silme yemek kaşığı şeker, 1/3 yaş maya ve bir çay kaşığı tuz.

Kek- 10 porsiyon: 3 yumurta, 2 silme su bardağı un, bir orta çay bardağı yoğurt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, bir dolu çay bardağı şeker, bir paket kabartma tozu.

KANTİNDE YASAK

- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb), gevrek çerezler, tüm çikolata türleri, gofretler, tüm şekerleme türleri, yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb, hamurlu, şerbetli tatlılar, hindistancevizi sütü ve kreması, çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç).

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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