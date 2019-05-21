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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar! Polis bile şaşkına döndü

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Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar! Polis bile şaşkına döndü

Denizli’de polis uzun süredir takibe aldığı Kanserle Mücadele Derneği'ne düzenlediği baskında 69 gram eroin ele geçirdi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu satmak için buldukları dernek yöntemi ise polisi ve duyanları şaşkına çevirdi. Baskında dernek binasında masanın üstünde uyuşturucu ile alkol şişesi de bulundu.

Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik polisi Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği adı altında faaliyet gösteren bir yeri takibe aldı. Polis ekipleri elde ettiği verilerin ardından harekete geçen ekipler söz konusu derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda dernek içinde arama yapan ekipler bir kısmı oyuncak peluş ayı içerisine gizlenmiş halde toplamda 82 ayrı paket halinde satışa hazır 69 gram eroin ele geçirdi. Ardından derneğin Denizli sorumlusu olduğu öğrenilen ve suçüstü yapılan M.D. ve beraberindeki S.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehir tacirlerinin ellerindeki uyuşturucuyu satmak için buldukları dernek yöntemi akıllara durgunluk verdi.

Uyuşturucu baskını yapılan Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği’nin hemen yanı başında bulunan bir iş yerinin sahibi ise yaşanan olay karşısında şok olduklarını ifade etti. Dernek görünümlü yerde birkaç defa da kavga ve tartışmanın yaşandığını söyleyen iş yeri sahibi, içeride ayrıca sürekli sigara içildiğini de dile getirdi.

Öte yandan, baskın yapılan dernek binasındaki masanın üstünde yer alan dolu alkol şişesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar Polis bile şaşkına döndü

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