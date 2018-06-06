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    Kanserin haritası çıkarılıyor

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    06.06.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    Hükümet, çağın hastalığı kansere neden olan asbest ve radon gibi risk faktörlerinin haritasını çıkaracak. Bütün illeri kapsayan aktif kanser kayıt sistemi oluşturulacak, erken teşhise yönelik taramalar yaygınlaştırılacak.

    Sağlık Bakanlığı, yeni dönem hedefleri kapsamında Türkiye’de ölümcül kanser türlerinin erken teşhisi için bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçiriyor. Buna göre bulaşıcı olmayan hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi hastalıklar için tarama programlarını yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni dönemde başlatılacak çalışmalarla bazı kanser türleri başta olmak üzere erken teşhise yönelik taramalar Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Asbest ve radon gibi kanser hastalığının önemli risk faktörlerine yönelik bölgeler ve şehirlere göre haritalandırma yapılacak. Hangi bölgelerde hangi kanser türünün daha yaygın olduğu araştırılacak. Bunun sonucunda bütün illeri kapsayan aktif kanser kayıt sistemi oluşturulacak. Kanserle mücadele kapsamında erken teşhis ve tedavi için eğitimler verilecek.

    GENOMİK PROFİL ÇIKARILACAK

    Türkiye Kanser Gen Projesi kapsamında kanser hastalarının genomik profilini çıkararak kanser hastalarında kişiye özel tedavi uygulamaları geliştirilecek. TÜRKÖK Ulusal Doku Bilgi Bankasına kayıtlı gönüllü hücre bağışçı sayısını artırılacak. Kök hücre bağışçı kazanımına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılarak yeni bağışçı sayısı artırılacak. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) sayısı arttırılacak. Bu kapsamda yılda 6 milyon vatandaşın ücretsiz kanser tarama programına alınması planlanıyor. Aile Sağlığı Merkezlerinde de kanser tarama hizmeti verilmesi sağlanacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , harita
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