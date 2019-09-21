Kanseri yenip maçı kazandılar
Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü’nde hastalar ve doktorları voleybol maçında karşı karşıya geldi. Hacettepe, Ankara, Gazi Üniversiteleri, Şehir Hastaneleri, Etlik Zübeyde Hanım ile Demetevler Onkoloji Hastanesi’nde tedavisi bitip kanseri yenen ve tedavisi devam eden 15 jinekolojik kanserli kadın, doktorlarının karşısına çıktı. Bu hastalığa dikkat çekmek için mor renkli formaları ile sahaya çıkan, antrenörlüğünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın üstlendiği hastalardan oluşan takım, doktorları mağlup etti.
BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR
Türkiye’de de her yıl yaklaşık 12 bin kadına yeni jinekolojik kanser teşhisi konduğunu ve yaklaşık 4 bin 500 kadının bu kanserlerden dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, “Avrupa’da 10 ülkede yapılan araştırma sonuçları jinekolojik kanser konusunda bilgi eksikliğini ortaya koyuyor. Bu da bize bu alandaki farkındalığının önemini hatırlatıyor” dedi. Avrupa Jinekolojik Kanserleri Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe) tarafından Avrupa’da Türkiye’nin de aralarında olduğu 10 ülkede, bin 436 hasta üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları da bu kapsamda açıklandı. Jinekolojik kanserlerin her yıl dünya genelinde 1.3 milyon kadını etkilediğini ve yılda 450 binin üzerinde kadının ölümüne neden olduğunu söyleyen Gültekin şöyle devam etti: “Çalışmaya göre jinekolojik kanser tanısı almış hastaların yüzde 30’u hayatı boyunca hiç kanser taraması yaptırmamış, yüzde 40’ı teşhis edildikleri kanseri hiç duymamış, yüzde 32’si kanser teşhisi konulduktan sonra tedavi için 1 aydan fazla bekliyor ancak yüzde 13’ü tedavi sırasında sosyal destek alıyor ve yüzde 40’ı tedavinin yan etkileri hakkında ve hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi değil.”
HAREKETE DAVET
ENGAGe Eş Başkanı Esra Ürkmez ise “20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü’nün yerel etkinlikleri güçlendirme ve önleme, tanı ve en iyi tedavi konusunda farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Kadınları hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.
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