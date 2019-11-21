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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
21.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı

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DENİZLİ’de, meme kanserine yakalanan ev kadını Çiğdem Arık (33), 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu. Emre Arık (37), taburcu olan eşini kucağında kızı ve gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle hastanenin kapısında karşıladı. Tedavi sürecine sanatçı Haluk Levent’in destek verdiği Arık, sevenlerinin yer aldığı araç konvoyuyla evine döndü.

Pamukkale’de ev kadını 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye başladı. Arık’a, sevenleri destek oldu. Ünlü şarkıcı ünlü Haluk Levent de, konser için geldiği Denizli’de, Çiğdem Arık’ı ziyaret ederek desteğini gösterdi. Haluk Levent, hastane masrafını karşılayan bir hayırsevere de kendi ceketini hediye etti.

Arık, büyük azim ve başarılı geçen tedavinin ardından kanseri yenerek taburcu oldu. Zorlu tedavi sürecinde hep yanında olan eşi, emlak danışmanı Emre Arık, Çiğdem Arık için özel bir hazırlık yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsletip, arka camına ’İnandık, başardık’ yazdıran Emre Arık, hastaneye gitti. Taburcu işlemlerinin ardından hastanenin çıkış kapısına gelen Çiğdem Arık, otomobillerini gelin arabası gibi süslenmiş görünce şaşkına döndü. Arık, kendisini karşılayanlara, "Ben bugün kanseri yendim, çok mutluyum" dedi. Kucağında 2 yaşındaki kızı Defne ve elinde çiçekle karşılayan eşi Emre Arık’a sarılan Çiğdem Arık, mutluluk gözyaşları döktü. Bu sırada tesadüfen hastanede bulunan Vali Hasan Karahan da ailenin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan, kanseri yenen Arık’ın yanına giderek ’Geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Daha sonra otomobile binen Çiğdem Arık, arkadaşlarının ve Haluk Levent’in sosyal medyadaki ’AHBAP’ adlı grubunun üyelerinin de yer aldığı otomobil konvoyuyla, kornalar eşliğinde evine gitti.

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