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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Kansere yenik düşen Prof. Dr. Neslihan Sam son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı

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Kansere yenik düşen Prof. Dr. Neslihan Sam son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı

Kanser tedavisi gören Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Sam (48), hayatını kaybetti. Prof. Dr. Neslihan Sam, son yolculuğuna çok sevdiği üniversitesinde düzenlenen törenle uğurlandı.

BUÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Sam, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Görev yaptığı iktisadi ve idari bilimler fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, idari personel, öğrencileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Elbette ölüm ne sebeple olursa olsun canımızı yakıyor. Ancak ölüm bir mekandan başka bir mekana irtihal demektir. Kendisini 2013-2014 yıllarında kadro vesilesiyle tanıdık. Hanımefendi ve son derece nazik bir insandı. Onu tanıyan herkes hayırla anıyor. Kendisine Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine de sabırlar niyaz ediyorum” diye konuştu.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp ise “İyi kalpli ve herkes tarafından sevilen, sayılan değerli bir akademisyendi. Mesleğine aşıktı. Hastalığının ardından tedavi sürecine başladığı zaman bile çalışmalarıyla ilgilendi. Geride çok güzel anılar bıraktı. Kendisine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu törende ailesi, sevenleri ve dostları da Prof. Dr. Neslihan Sam için duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sam’ın naaşı, Uludağ Üniversitesi Camii’nde kılınan namazın ardından Görükle Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Kansere yenik düşen Prof. Dr. Neslihan Sam son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı


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