Kanserden deÄŸil geÃ§ kalmaktan korkun

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
03.04.2019 - 00:36, Son GÃ¼ncelleme:

"Kanserden deÄŸil geç kalmaktan korkun"

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TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi, Kanser HaftasÄ± nedeniyle erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekmek adÄ±na farkÄ±ndalÄ±k toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Burada konuÅŸan TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Burak Duruman, "YÄ±lda 165 bin kiÅŸiye yeni kanser teÅŸhisi konuluyor. Bu artarak devam edecek. O nedenle kanserden korkmayÄ±n geÃ§ kalmaktan korkun" dedi.

1-7 Nisan Kanser HaftasÄ± nedeniyle, Sait Halim PaÅŸa YalÄ±sÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekildi. ToplantÄ±ya, TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Op. Dr. Murat Atay, Medikal Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. YeÅŸim Eralp, Radyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Mahmut Refik Killi, Medikal Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Tek, Radyasyon Onkolojisi UzmanÄ± Prof. Dr. FÃ¼sun TokatlÄ±, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in eÅŸi Revna DemirÃ¶ren, ÅŸarkÄ±cÄ± Linet, iÅŸ ve sanat dÃ¼nyasÄ±ndan birÃ§ok isim katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, Medicana SaÄŸlÄ±k Grubu ile ortak geliÅŸtirilen 'Kanserin Ne Demek OlduÄŸunu Bilirim' projesinin tanÄ±tÄ±mÄ± da yapÄ±ldÄ±.

Kanserden deÄŸil geÃ§ kalmaktan korkun

"HER ÅžEY BEKLER AMA SAÄžLIÄžIMIZ ASLA"

TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Burak Duruman, kanser taramalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek, "Kanserden korkma geÃ§ kalmaktan kork, diyoruz. Kansere yakalanabiliriz ama birÃ§ok kanser tÃ¼rÃ¼nde erken tanÄ±yla beraber kurtulma oranlarÄ±mÄ±z Ã§ok yÃ¼ksek. Meme kanserinde erken tanÄ± yÃ¼zde yÃ¼ze yakÄ±n oranda hayat kurtarÄ±yor. DerneÄŸimiz ÅŸu ana kadar 3 milyona yakÄ±n insana dokunmuÅŸ. Kamu statÃ¼sÃ¼nde olduÄŸumuzdan her yerde halkÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bedenimizden daha deÄŸerli hiÃ§bir ÅŸeyimiz yok. Her ÅŸey bekler ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asla diyoruz. KorkmamalÄ± ve taramalarÄ±mÄ±zÄ± muhakkak yaptÄ±rmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.

"YÃœZDE 35 Ä°LA 40'I GENÃ‡LER ARASINDA GÃ–RÃœLÃœYOR"

YÄ±lda, 165 bin kiÅŸiye yeni kanser teÅŸhisi konulduÄŸuna dikkat Ã§eken Duruman, "Bu artarak devam edecek. TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 50'si ise 25 yaÅŸ altÄ±nda. Demek ki genÃ§lerimizi farkÄ±ndalÄ±k konusunda iyi yetiÅŸtiremezsek bu hastalÄ±k daha da ilerleyecek. Ä°lerlemesinden de Ã¶nemlisi geÃ§ vakalarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. 81 ilimizde taramalarÄ±mÄ±z var. Erkek, kadÄ±n, Ã§ocuk hiÃ§bir kÄ±sÄ±tlamasÄ± yok. Kanser vakalarÄ± Ã¶zellikle genÃ§ yaÅŸlara inmeye baÅŸladÄ±. Kanserlerin yÃ¼zde 35-40'Ä± genÃ§ler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle testis kanseri vakalarÄ± Ã§ok arttÄ±. KapÄ±mÄ±z bu vakalarla Ã§alÄ±nÄ±yor. GenÃ§lerimizin Ã¶zellikle cep telefonlarÄ±nÄ± Ã§ok fazla Ã¼zerlerinde taÅŸÄ±mamalarÄ± ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durmalarÄ± lazÄ±m. VatandaÅŸlara, TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi'nin internet sitesinde yer alan risk deÄŸerlendirme formunu doldurmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum" dedi.

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Kanserden deÄŸil geÃ§ kalmaktan korkun

"RADYOTERAPÄ° Ä°LE TEDAVÄ°LERÄ°N SÃœRESÄ° KISALDI"

'Kanser Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n vebasÄ±' diyen Medicana Ä°nternational Ä°stanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UzmanÄ± Prof. Dr. FÃ¼sun TokatlÄ±, "Kemoterapi, immÃ¼noterapi, cerrahi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda radyoterapideki yenilikler Ã§aÄŸ atlamÄ±ÅŸ durumda. Ã–zellikle hedefe yÃ¶nelik tedavi, tÃ¼mÃ¶rÃ¼ tam hedeften vuran tedavi cihazlarÄ±mÄ±zla biz hem yÃ¼ksek doza Ã§Ä±kabiliyoruz hem de etrafÄ±ndaki normal dokularÄ±mÄ±zÄ± maksimum koruyabiliyoruz. Radyoterapi cihazlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi tedavileri Ã§ok kÄ±sa sÃ¼relere indirmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Yani hasta, tedavi sÄ±rasÄ±nda 2-3 dakika yatÄ±yor. Bu neticede tÃ¼mÃ¶rÃ¼ daha iyi takip edip tÃ¼mÃ¶r yer deÄŸiÅŸtirmeden onu daha iyi vurabiliyoruz. AynÄ± zamanda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemedeki yenilikler de bize bu konuda Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyor" ifadelerini kullandÄ±.

"HER YIL 14 MÄ°LYON Ä°NSAN KANSER OLUYOR"

Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Tek ise kanserin eskiden kalp hastalÄ±klarÄ±ndan sonra en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±k olduÄŸunu fakat artÄ±k Amerikaâ€™da en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len birinci hastalÄ±k ve dÃ¼nyanÄ±n en ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirtti. Kanserin tÃ¼rÃ¼ ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplumdan topluma deÄŸiÅŸtiÄŸini ifade eden Tek, "DÃ¼nyada her yÄ±l 14 milyon insan kanser oluyor. 8 milyonu da kanserden Ã¶lÃ¼yor. Ãœlkemizdeki kanser sÄ±klÄ±ÄŸÄ± arada bir yerde. Yani Avrupa'dan az ama doÄŸudan fazla. Kanserin yÃ¼zde 10'u gibi az bir oranÄ± genetik etkenlere baÄŸlÄ±. Ãœlkemizde kanser sÄ±klÄ±ÄŸÄ± erkeklerde biraz daha fazla" diye konuÅŸtu.

REVNA DEMÄ°RÃ–REN: SAÄžLIÄžIMIZ EN DEÄžERLÄ° HAZÄ°NEMÄ°Z

EtkinliÄŸe destek veren isimlerden Revna DemirÃ¶ren ise, "TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±mÄ±z Burak Duruman Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§abalar harcayÄ±p bÃ¼yÃ¼k efor gÃ¶steriyor. Kendisine bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± minnet borÃ§luyuz. Evet, erken teÅŸhis hayat kurtarÄ±r. SaÄŸlÄ±k kontrollerimizi, doktor kontrollerimizi dÃ¼zenli yaptÄ±rmalÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bizim en deÄŸerli hazinemiz. O nedenle TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi her zaman yanÄ±mÄ±zda" dedi.

ToplantÄ±da, Medicana SaÄŸlÄ±k Grubu ve TÃ¼rk Kanser DerneÄŸi'nin ortak geliÅŸtirdiÄŸi 'Kanserin Ne Demek OlduÄŸunu Bilirim' projesinin tanÄ±tÄ±mÄ± da yapÄ±ldÄ±. Bu zorlu sÃ¼reÃ§te hastalarÄ±n en deÄŸerli yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± olduÄŸunu ifade eden Medicana SaÄŸlÄ±k Grubu Kurumsal Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ KurtuluÅŸ Okutan, kanser tedavisi gÃ¶ren hastalarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n, tedavi sÃ¼recinde Ã§ok Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸi, hastalarÄ±n fiziksel bakÄ±mÄ±ndan psikolojik gereksinimlerine, ilaÃ§larÄ±nÄ±n takibinden beslenmesine kadar hemen tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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