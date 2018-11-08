Kanser teşhisiyle ameliyata alındı ama! Doktorları şoke eden olay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKanser teşhisiyle ameliyata alındı ama! Doktorları şoke eden olay
GeriGündem Kanser teşhisiyle ameliyata alındı ama! Doktorları şoke eden olay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
08.11.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Kanser teşhisiyle ameliyata alındı ama! Doktorları şoke eden olay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanser teşhisiyle ameliyata alındı ama! Doktorları şoke eden olay

İzmir'de, akciğer kanseri şüphesiyle ameliyata alınan kadının akciğerinden yıllar önce yediği ceviz parçaları çıktı.

Karşıyaka'da yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi 65 yaşındaki Melek Akkuş'a temmuz ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde zatürre teşhisi kondu.  Önce evinde ilaç tedavisi gören Akkuş, iyileşemeyince hastanede tedavi görmeye başladı.  Doktorların uyguladığı tüm tedavilere rağmen Akkuş bir türlü sağlığına kavuşamadı. Yapılan tetkiklerde akciğerde büyük bir kitle tespit edildi.  Akkuş'a yapılan iki kez biyopsi de temiz çıkarken doktorlar, kitlenin kanserli olabileceği şüphesiyle Akkuş'u ameliyata aldı. 

Doç. Dr. Kenan Can Ceylan'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, akciğerde bulunan çeşitli ebatlardaki ceviz parçalarının damarları tıkadığı tespit edildi. Ceviz parçalarının çıkarılması sonrasında Akkuş sağlığına kavuştu. 

"Ceviz ve fındığı hiç sevmem" 

Melek Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce eşini de aynı hastanede akciğer kanserinden kaybettiğini söyledi. Doktorların kanser olabileceğini söylemesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Akkuş, "Ameliyattan çıkıncı kızım 'anne ceviz yutmuşsun' dedi, çok şaşırdım. Kenan Bey söyleyince şok oldum. Ceviz ve fındığı hiç sevmem, yakın zamanda da yemedim. Yediğim kurabiyelerin içinde olabilir. Bu bana ders oldu bir daha yemem artık." dedi. 

Doç. Dr. Ceylan ise hastanın kendilerine akciğer kanseri şüphesiyle geldiğini, ameliyatta çok şaşırdıklarını ifade etti. Ceylan, "Hastanın, yıllar önce yuttuğu ceviz parçalarına bağlı sağ üst akciğerinin tamamen tıkandığını, burada biriken balgamların akciğeri tamamen harap ettiğini fark ettik. Bunun kanserle karıştırılabilen bir teşhis olduğu gördük. Böyle bir rahatsızlık daha çok küçük çocuklarda görülebiliyor. Yetişkin bir hastada görünce ekiple birlikte şaşırdık. Ceviz parçalarının temizlenmesinin ardından hasta hızlıca iyileşti ve kendisini taburcu ettik." diye konuştu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim

Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı

Saçları kısa kesildiği için annesiyle tartışınca kayboldu!

Kızı itiraf etti, babanın intikamı korkunç oldu