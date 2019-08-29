Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı
GeriGündem Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı

Elazığ'da, göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser şüphesiyle operasyon geçiren 37 yaşındaki Mehmet Topuz'un sağ akciğerinden tümörleşmiş böcek çıkarıldı. Topuz, "Çok şükür kanser değilmişim, alınan parçanın içinden böcek çıkınca enteresan bir durum oldu" dedi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle başvuran Topuz'un çekilen tomografisinde, sağ akciğer orta lobunda 2 santimetre büyüklüğünde tümör olduğu tespit edildi.

Hastanın yapılan takibinde akciğerindeki tümörün büyüdüğünün gözlenmesi üzerine, kanserli hücre olabileceği şüphelenilen doku operasyonla alındı.
Patolojiye gönderilen tümörün mikroskobik incelemesinde, orta kısmında bir böcek olduğu belirlendi.

Sağ akciğerindeki tümöre böceğin sebep olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Topuz'un doktorları, ender rastlanabilecek bu durumla ilgili uluslararası makale yayınlamaya hazırlanıyor.

Kansere yakalanmış olabileceğini düşündü

Topuz, yaklaşık 6 ay önce şikayetleri nedeniyle çeşitli hastanelere gittiğini, son olarak Şehir Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Burada yapılan muayene ve çekilen tomografisi sonucunda sağ akciğerde tümör olduğunu öğrendiğini, kanser olabileceği şüphesiyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan Topuz, şöyle konuştu:
"Bu süreçte akciğerimdeki tümörün alınması gerektiğini söylediler. Doktorum bana çok yardımcı oldu. Çok şükür kanser değilmişim, alınan parçanın içinden böcek çıkınca enteresan bir durum oldu. Şu an mutluyum. Doktorum gerekeni yaptı, Allah razı olsun kendisinden."

Kanser şüphesiyle ameliyat oldu Akciğerinden böcek çıktı
Hastanede görevli Dr. Murat Kılıç da Topuz'un şikayetleri üzerine sağ akciğerinde 2 santimetre büyüklüğünde tümör tespit ettiklerini dile getirerek, "Kitlenin boyutunda büyüme tespit edilmesi üzerine hastaya cerrahi tedavi önerdik. Sağ akciğer orta lobunda bulunan tümöral doku çıkarıldı." dedi.

"Böceğin etrafı adeta mumyalanmış"

Operasyonla alınan tümörlü dokuyu tanımlanması için patolojik incelemeye gönderdiklerini aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastamızdan alınan dokunun patolojik incelemesinde tümörün orta kısmında daha önceden soluk borusuyla akciğerine kaçmış olan bir böceğin kalıntısı tespit edildi. Böceğin etrafının hücreler tarafından adeta mumyalandığı ve daha sonra çevresindeki dokunun kalınlaşmasıyla tümoral dokuya dönüştüğü belirlendi. Karşılaştığımız bu durum, özellikle akciğer tümörleri açısından tıp literatüründe karşılaşılabilecek çok ender bir durum."

Kanser şüphesiyle ameliyat oldu Akciğerinden böcek çıktı

Moleküler analiz ile böceğin türü tespit edilecek

Kılıç, karşılaştıkları durumun bugüne kadar benzer bir vaka olmaması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Doku üzerinde yapacakları moleküler analizlerle böceğin türünü tespit edeceklerini ve vücut hücrelerinin böceğe karşı ortaya koyduğu tepki ile ilgili uluslararası makale yayınlayacaklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:
"Akciğerlerde zaman zaman yabancı cisim aspirasyonları olabilmektedir. Yabancı cismin büyüklüğüne ve türüne göre farklı akciğer rahatsızları görülebilmektedir. Tıp açısından bu vakanın önemi ise eğer biz bu böceğin moleküler analizler ile türünü belirleyebilirsek, bu türün akciğerlerde böyle bir tümör oluşturabileceğini ortaya koyabiliriz. Bu da tıp literatürüne yeni bilgiler kazandırmış olacak ve hekimlere ışık olabilecek."

Kanser şüphesiyle ameliyat oldu Akciğerinden böcek çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı
Annesini öldürdü, şüphe çekmemek için...
Ankara’da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı…
İstanbul'da panik anları! Halk otobüsü kontrolden çıktı, çok sayıda yaralı var