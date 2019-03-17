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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kanser şifrecisine UNESCO ödülü

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Kanser şifrecisine UNESCO ödülü

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ’a L’Oréal UNESCO Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü verildi. Tunçbağ ödüle, kanser hücrelerinin şifresini çözme çalışmalarıyla layık görüldü.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, ödülünü Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Uzmanlığı olan biyoenformatik biliminin, tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlerin bilgisayar ortamında mühendislik prensiplerinin de kullanılmasıyla çözülmesine olanak sağladığını belirten Doç. Dr. Tunçbağ, hücre içini bilgisayarda modellemeye çalıştıklarını söyledi. Tunçbağ, şöyle devam etti:

Kanser hücresinin içiyle ilgileniyoruz. Her bir kanser hücresi yani ‘ufak makine’de hangi hatalar oluyor da sürekli bölünmeye devam ediyor, bunu yaptıran sinyal nereden geliyor onu bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş, farklı tümörden elde edilmiş moleküler izlerin, hücre içindeki sinyal iletim ağının, kanser hücresinin hangi kısımlarında değişikliklere neden olduğunu hesaplamalı yöntemlerle ortaya çıkarmak. Bir diğer deyişle, elde edilen moleküler izlerden geriye giderek hastalık oluşma mekanizmasını aydınlatmaya çalışıyoruz. Buna tersine mühendislik de diyebiliriz. Elde ettiğimiz sonuçları, farklı hastaların tümörlerinin karşılaştırılmasında, ortaklıkların ve farklılıkların saptamasında kullanıyoruz. Böylece o tümöre özgü, en iyi tedavi stratejisini bulmaya çalışıyoruz.”

GELECEK ‘KİŞİYE ÖZEL’ TEDAVİDE

Öncelikle farklı kanserlerdeki benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesinin daha iyi bir tedavi stratejisi açısından önemli olduğunu belirten Tunçbağ, “Gelecekte tedavinin hedefe yönlendirilmiş, kişiye özgü olacağını düşünüyorum. Tedavi yöntemlerinde çokça duyulmaya başlanan immünoterapi ve gen düzenleme yöntemlerini de kanser tedavisinde duymaya devam edeceğiz” dedi.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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