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    Kanser ilacı oyunu bozuldu! SGK'yı dolandıranlara operasyon

    İHA
    03.07.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Ankara'da sahte raporlarla kanser ilacı satan 4'ü eczacı 22 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

    Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı 22 kişi gözaltına alındı.

     

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    Etiketler: sahte rapor , son dakika , haberler
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