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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
03.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Kanser hastası kadın hırsızlara ağlayarak seslendi

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Kanser hastası kadın hırsızlara ağlayarak seslendi

Adana'da torununun cep telefonu ve tabletini evinden çaldıran kanser hastası kadın gözyaşları içinde hırsızlara seslenerek, "Telefonu ve tableti getirip çocuğu sevindirsinler, telefonu borç parayla almıştık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. Emine Öğlü sabah kalktığında dış kapının açık olduğunu fark edince ikinci kata çıkıp kızı ve torununa "neden kapıyı açık bırakıyorsunuz sizi öldürseler haberiniz" olmaz diye kızdı. Bu sırada torunu kalkıp cep telefonundan saate bakmak istedi ancak telefonu bulamadı. Bunun üzerine yaptığı aramada hem cep telefonunun hem de tabletinin olmadığını gördü. Olayın bildirilmesi üzerine polis eve gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede ailenin balkonun kapısını açık bıraktığı hırsız ya da hırsızların da buradan girip cep telefonu ve tableti alarak dış kapıdan çıktığı belirledi.

Emine Öğlü, cep telefonunu 750 lira borç para alarak torunu çok istediği için aldığını belirterek, "Ben 5 yıldır göğüs kanseri hastalığıyla mücadele ediyorum. Eşim öldü babamdan kalan para ile geçiniyoruz. Kredi çektiğim için elime de 400 lira para geçiyor. Bu telefonu da ayda 100 lira ödeyecek şekilde borç alarak almıştım. Şimdi biz ne yapacağız. Daha önce de hırsızlar bu balkondan bizim eve girip yastık altından cüzdanımı aldı. Bir kez de eve yine balkondan girerken ben sabah namazına kalktığımda hırsızları gördüm kaçtılar. Ben bu kız sevinsin diye almıştım cep telefonunu şimdi ne yapacağız" diye gözyaşlarına boğuldu.

Öğlü, hırsızlara da seslenerek, "Onların annelerinden ve babalarından rica ediyorum evlatlarını takip etsinler kötü arkadaşlarından uzaklaştırsınlar. Çocuk ağladığı için telefonu yeni aldım. Telefon ve tableti getirmelerini istiyorum çocuğum sevinsin" diye gözyaşı döktü.

Kanser hastası kadın hırsızlara ağlayarak seslendi


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