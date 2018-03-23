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    Kanser dehşeti

    Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/DHA
    23.03.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde 12.5, Türkiye'de yüzde 12.9, Kocaeli'de ise yüzde 18.9 olduğunu söyledi. 

    Ağdacı, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33.7. Dilovası bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" dedi.

    ‘BÖLGEDE AĞIR METALLER YOĞUNLUKTA’
    Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre, Türkiye'nin, 132 ülke arasında 109'uncu sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye'de her geçen gün hava kalitesinin düştüğünü savunan Ağdacı, “Türkiye hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır” diye konuştu. 

    Dilovası bölgesinde, ağır metallerin kansere neden olduğunu belirten Ağdacı, 2017 yılına ilişkin kanserden ölümlerin oranlarını da paylaşarak şunları söyledi: "Kocaeli genelinde ve her ilçede partikül madde 10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül madde 10 açısından İzmit merkezin hava kalitesinin Dilovası'ndan daha kötü olduğunu gördük. Partikül madde 10’un ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat, rüzgar etkisi, taş ocakları ve fosil yakıt tüketimi kaynaklı. Dilovası bölgesinde ise maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bu bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden özellikle akciğer kanseri ve lösemi ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır.”

    Etiketler: Kanser , gazetehaberleri , gündem
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