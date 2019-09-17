Kanser araştırmasına dünya birinciliği
Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen ‘Dünyanın en başarılı 20 genci’ listesinde ilk 10’a seçilen Doç. Dr. Gözde Durmuş (33), ‘medikal inovasyonlar’ kategorisinde dünya birincisi oldu.
Araştırmalarını ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde sürdüren akademisyen, “Günümüzde çoğu sağlık probleminin erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan teknikler ne yazık ki yetersiz kalıyor. Örneğin akıllı telefonlar ya da akıllı saatlerle yaşadığımız bu teknoloji çağında dünyadaki hastanelerin çoğunda halen çok eskiden üretilmiş tahlil yöntemleri kullanılıyor. Hedefim, büyük sağlık sorunları için basit, ucuz, herkesin kullanabileceği ve erişebileceği yeni teknolojiler geliştirebilmek” dedi. ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde eğitim alan, ardından da yüksek lisans için Boston Üniversitesi’ne giden Doç. Dr. Gözde Durmuş, doktora eğitimini Brown Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılından beri araştırmalarını Stanford Üniversitesi’nde sürdüren genç akademisyen Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından dünyanın en başarılı 10 gencinden biri seçildi.
KANSERDE ERKEN TEŞHİS
Ödül için çok mutlu olduğunu söyleyen Durmuş, çalışmalarını şöyle özetledi: “Stanford’da çalışmalarım sırasında hücrelerdeki biyolojik değişikleri çok hızlı, basit ve düşük maliyetli bir şekilde tespit edebilen bir manyetik mikroçip teknolojisi geliştirdik. Bu aletle her hücrenin kendine has bir manyetik özelliği olduğunu gösterdik. Örneğin kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi, kanser hücresi ve bakteri hücresi; hepsinin kendine özgü bir manyetik hassasiyeti var. Bu ölçümlerle, basit bir kan testiyle kanda nadir görülen kanserli hücreler 20 dakikadan kısasürede tespit edilip ayrıştırılabiliyor. Ayrıca, kanserli hücrelerin ilaçlara duyarlılığı da tespit edilebiliyor. Bu gelişme, kanserin erken teşhisini ve hastaya özel ilaçların kullanılmasını sağlayabilecek. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi akciğer, pankreas ve böbrek kanseri hastalarından aldığımız kan örnekleriyle test ediyoruz.”
Listede ayrıca Türk bilim insanı gıda-kimya mühendisi Duygu Yılmaz (31) da yer aldı. Doç. Dr. Durmuş ve Yılmaz ödüllerini 7 Kasım’da Estonya’da düzenlenecek törenle alacak.
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