Kanlı pusu! Karabağlar'da çete savaşı...

İzmir'in Karabağlar ilçesi önceki gece kanlı bir pusuya sahne oldu. Bir otomobili hedef alan saldırganlar çevreye yaylım ateşi açtı. Otomobilden ve çevresinden de karşı ateş açılınca çatışma başladı. Otomatik ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada iki kişi hayatını kaybetti. İki ateş arasında kalarak kafasından vurulan Sadullah Serkan Kara’nın (32) olayla hiçbir alakası olmadığı, bölgedeki bir restoranda kurye olarak çalıştığı belirlendi. Diğer maktulün ise çatışmaya katılan çete üyelerinden Lokman Çakır (40) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra geniş çaplı bir operasyon başlatan İzmir polisi, saldırının ‘Uluğlar’ ve ‘Gürbüzler’ adlı iki uyuşturucu çetesi arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirledi. Uluğ grubunun, Gürbüz grubuna baskına geldiği, ölenlerden birinin de baskına gelen çete üyelerinden biri olduğu anlaşıldı.

100’E YAKIN KOVAN BULUNDU

Bir kısmı sabıkalı ve suç kayıtlı olan çete mensuplarının yeri kısa sürede tespit edildi. Özel harekât birimlerinin de desteğiyle yapılan operasyonda her iki taraftan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan 4 silah da ele geçirildi. Silahlar arasında uzun namlulu ve tam otomatik MP5 tipi silahlar da var. Yapılan incelemeyle cinayetlerde kullanılan silah ve o silahı kullanan fail veya failler kesin olarak belirlenecek. Olay yerinde yapılan incelemede 100’e yakın boş kovan tespit edildi. Çevredeki evlerin de isabet aldığı, cam ve duvarlarda kurşun deliklerinin olduğu belirlendi.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Berber, “Çatışma sırasında odada tek başınaydım. Mermiler gelince hemen yere yattım. Kurşun tam az öncesinde benim oturduğum hizadan cama isabet etti. Silah sesleri 5 dakika boyunca devam etti. Komşumun evine de kurşun isabet etmiş” dedi. Çatışmanın olduğu bölgede çiçekçilik yapan Nergis Demir ise “Bir gün önce yılbaşı dolayısıyla gece saatlerine kadar buradaydım. Dün de erken çıktım. Sabah geldiğimde kepenk ve arabama kurşun isabet ettiğini gördüm. Canımıza değil malımıza geldi” diye konuştu.