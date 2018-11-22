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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
22.11.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Kanlı infazın ardından o isim çıktı! Sosyal medyada bunları yazmış

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Kanlı infazın ardından o isim çıktı! Sosyal medyada bunları yazmış

BURSA’nın Gemlik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan Günay Torun (55), hayatını kaybetti. Torun'un cinayet zanlısının kardeşi Halil K. olduğu ortaya çıktı. Korkunç olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun’a doğru tabancayla 6 el ateş açıldı. Mermilerden 3’ü karın bölgesine isabet eden Günay Torun, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun’un yaşamını yitirdiği saptandı. Günay Torun’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

CİNAYETİ KARDEŞİ İŞLEMİŞ!

Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun'a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torunun kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.’nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, ’Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim’ yazdığı belirlendi.

Bursa'da otomobilde infaz
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