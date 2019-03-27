Kanlı infazda aile o iddiayı yalanladı
İzmir’in Konak ilçesinde, İbrahim E. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ajlan Emir (26) için cenaze töreni düzenlendi. Ajlan'ın ailesi olayın miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadığını, aile içi problemler yüzünden olduğunu söyledi.
İkiçeşmelik Merkez Camii’nde, ikindide kılınan cenaze namazına, Emir’in akrabalarının yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Ajlan Emir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kokluca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan aile üyeleri, olayın miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadığını, aile içi problemler yüzünden olduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye almıştı. Polis, incelemelerin sonunda, Ajlan Emir'in husumetli olduğu kuzeninin yakın arkadaşı olduğu belirtilen İbrahim E.'yi bu sabah saklandığı evde gözaltına almıştı.
Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim E.'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. İbrahim E. ile Ajlan Emir'in daha önce birçok kez kavga ettiği öğrenildi.
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