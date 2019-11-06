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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.11.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

Kanlı infaz! Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan’ın cinayete kurban gittiği Müge Anlı’nın programında ortaya çıktı. Canlı yayında Anlı’nın şüpheli Ercan O.’ya, “Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?” sorusu cinayetin aydınlanasını sağladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan’ın en son görüştüğü Ercan O.’dan şüphelendiğini belirtti. Ercan O. ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Şüpheli, 29 Ekim günü Gökhan Özkan’ın yanına geldiğini ancak mülteci kaçakçılığı yaptığını, bu iş nedeniyle kendisine bir telefon geldiğini ve yanından ayrıldığını söyledi. Bu açıklama üzerine Müge Anlı, şüpheli Ercan O.’ya Gökhan Özkan’ın kaybolduğu gün üzerinde 7 bin lira para taşıdığını ve kendi evine sık sık gittiğini vurgulayarak, “Onu eşinden ya da kızından mı kıskandınız? Kızına uygunsuz bir şey mi yaptı?” sorusunu yöneltti. Anlı’nın sorusu üzerine panikleyen ve cevap veremeyen Ercan O.’nun şüpheli davranışı emniyet yetkilerini hemen harekete geçirdi. Gözaltına alınan Ercan O., polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Kanlı infaz Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı



Cinayeti namusu için işlediğini ileri süren katil zanlısı, Gökhan Özkan’ı av tüfeği ile öldürdüğünü ve Arıklı köyündeki ormanlık alana attığını söyledi. Polise itiraf ettiği yerde 9 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan’ın cesedi bulundu. Ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Suçunu itiraf eden baba E.O. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kanlı infaz Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı

 

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