Kanlı Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nerelerden izlenebilir?
Ender rastlanan doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay tutulması için geri sayım devam ediyor. Bu eşine az rastlanan doğa olayının hangi tarihte yaşanacağını merak eden vatandaşlar, kanlı Ay tutulmasının ne zaman olacağını araştırıyor. Bunun yanında kanlı Ay tutulmasının nerelerden izlenebileceği konusunda da bilgi almak istiyor. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nerelerden izlenebilir?
Kanlı Ay tutulması için artık çok kısa bir süre kaldı. Dünya'nın uydusu Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Kanlı Ay tutulmasının ne zaman olacağı çok sayıda kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte, günlerdir heyecanla beklenen kanlı Ay tutulması hakkında merak edilen detaylar...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.
Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Kanada'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek. Ülkemizden görülemeyecek olan bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.
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