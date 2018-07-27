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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.07.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması cuma günü yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Peki ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay saat kaçta ülkemizden görülebilecek? İşte merak edilen soruların cevapları

Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

21. yüzyılın en uzun Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Ay tutulması Türkiye’nin yanı sıra Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek. Ay tutulmasını izlemek için büyük çaba gerekmiyor. Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.

Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta izlenecek

TUTULMAYI İZLERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.
Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.
Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.
Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.
Ay tutulmasını internet üzerinden canlı gözlemlemek isteyenler Slooh, TimeandDate.com ya da Virtualtelescopeeu sitelerini ziyaret edebilir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.

Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta

AY'IN TUTULMA SAATLERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma
28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu
28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu
28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

TUTULMANIN TÜM BURÇLARA ETKİSİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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