Kanlı Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?
Yılın en çok beklenilen gök olaylarından biri olan kanlı Ay tutulması için kısa bir süre kaldı. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek, bu görsel şölen dünyanın birçok yerinde takip edilecek. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman? Tutulma Türkiye’den izlenebilecek mi?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi, 2018 yılının en önemli gök olaylarını derledi. 2018 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yılın ikinci Ay tutulması, temmuz ayında gerçekleşecek. Bu yılki ilk tutulması olan 'Tam Ay tutulması' 31 Ocak 2018 günü gerçekleşmişti. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlendi. Peki, kanlı ay tutulması ne zaman ve nerelerde görülecek?
Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.
KANLI AY TUTULMASININ ÖZELLİĞİ
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.
YILIN SON TUTULMASI NE ZAMAN?
Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Kanada'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek. Ülkemizden görülemeyecek olan bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek.
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