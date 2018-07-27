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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.07.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Kanlı Ay tutulması gerçekleşiyor... Ay tutulması canlı yayın

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Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 20.13'te başladı. 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor. Ay tutulması ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Kanlı Ay tutulmasını izlemek için, Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.

Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

İstanbul’un birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ile birlikte görüntülendi. Kanlı Ay'ı izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KIRŞEHİRDE İLGİYLE İZLENDİ

Cacabey Meydanı'nda ve şehrin önemli merkezi alanlarında toplanan Kırşehirliler, Kanlı Ay tutulmasını heyecanla bekledi. Fotoğrafçılar için unutulmaz görüntüler oluşturan Ay tutulması, İHA objektiflerine de yansıdı. 

2018 yılının en önemli gökyüzü olayı olarak görülen Kanlı Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapamasıyla gerçekleşiyor. 

Kanlı Ay tutulması gerçekleşiyor... Ay tutulması canlı yayın

FOTOĞRAF İÇİN YARIŞTILAR

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması, tüm Dünya'da olduğu gibi turizmin göz bebeği Bodrum'da da ilgiyle izlendi. Turistler ve yöre sakinleri, Kanlı Ay ile aynı karede fotoğraf çekinebilmek için adeta şekilden şekle girdiler. 

Uzun tutulma süresiyle dikkat çeken Kanlı Ay tutulması, Türkiye saati ile 20.10'da başladı. Türkiye’nin büyük bölümünde çıplak gözle izlenebilen yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasını izleyebilmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, tatilciler ve amatör fotoğrafçılar Değirmenler Tepesi'ne akın etti. 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasını ilgiyle izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. En iyi pozu yakalamak isteyen vatandaşların şekilden şekle girdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. 

Bodrum'a tatile gelen vatandaşlar, böyle tarihi bir ana tanık oldukları için çok şanslı ve mutlu olduklarını ifade ettiler. 

TEKİRDAĞ'DA BÜYÜK İLGİ

Bu akşam meydana gelen yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması, Tekirdağ’da da büyüleyici görüntüler oluşturdu. Saat 20.13’de başlayan tutulma vatandaşların sahile akmasına neden oldu. Merkez Süleymanpaşa’da vatandaşlar bu büyüleyici görüntüleri çıplak gözle görmek için sahilde aileleriyle birlikte beklemeye başladı. Ay tutulmasının başlamasıyla birlikte cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, görkemli görüntüleri çekti

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY'IN TUTULMA SAATLERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma
28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu
28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu
28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

 

 

 

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