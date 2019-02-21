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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.02.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Kangal köpeklerinin rakibi 'Kurtboğan', fiyatıyla dudak uçuklatıyor!

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Şanlıurfa'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu. Çoban köpeği yetiştiricisiYunus Emre Kılıç, kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini iddia etti.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.

Kangal köpeklerinin rakibi Kurtboğan, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. Köpekleri besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz veriyoruz. Şu an burada 3 erkek, bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağolsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk" diye konuştu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.

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