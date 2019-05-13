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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir) (DHA)
13.05.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Kanepeden düşen çocuktan kahreden haber

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Kanepeden düşen çocuktan kahreden haber

İzmir'in Kınık ilçesinde kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli, Ramazan- Meliha Uzun çiftinin tek çocukları Yaşar Can Uzun, dün saat 21.00 sıralarında dengesini kaybederek kanepeden yere düştü. Başını yere çarpan çocuk, ailesi tarafından Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Bilinci kapalı olan küçük Yaşar Can, buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soma'daki bir kömür madeninde işçi olarak çalışan Ramazan Uzun ve ev kadını olan eşi Meliha Uzun, acı haberle yıkıldı. Uzun çiftini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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