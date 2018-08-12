Kandırılan eş nafaka istiyor
Tekstilci eşi Hayri Uğur’un “Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ’cü. Tutuklanırsam mal varlığımıza el konulur” diyerek kendisini “anlaşmalı” olarak boşanmaya ikna ettiğini iddia eden Hepşen Uğur, savcılık şikâyetinin ardından bu kez 20 bin liralık nafaka davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne Hepşen Uğur’un avukatı tarafından sunulan dilekçede şu iddialara yer verildi:
“Müvekkilim azımsanmayacak derecede olan mallardan hiçbir şey talep etmeden boşanmayı kabul etmiştir. Müvekkilim eşinin kendisini kandırdığından sonradan haberdar olmuştur. Yargılanmanın yenilenmesi davası sürerken davalı yeniden evlenmiştir. Davalı hatırı sayılır bir mal varlığına sahiptir. Her fırsatta çocuklarını parasız bırakmakla tehdit etmektedir. Maddi durumu bir dönem iyi olan müvekkilim şimdi zor geçinmektedir. Tüm bu nedenlerde aylık 20 bin liralık yoksulluk nafakasının davalıdan alınıp, müvekkile ödenmesini talep etmekteyiz” diye konuştu.
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